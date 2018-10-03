Операція щодо Рубана тривала десять місяців, – МВС

Речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко заявив, що операція щодо викриття глави "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана тривала близько десяти місяців.

"Це реально хороша, багатомісячна, дев’ять або навіть десять місяців тривала ця спецоперація, оперативна розробка цієї та низки інших осіб Службою безпеки у взаємодії з військовими. Я думаю, що те, що ми побачили, це переконливо, і результат вже є досить гідний", – сказав Шевченко в ефірі "112 Україна".

Він вважає оголошення підозри Рубану більш ніж обґрунтованим.

"Для мене є достатнім обсяг інформації, наданий СБУ, щоб вважати більш ніж обґрунтованою підозру Рубану. На цей час мені вважаються досить переконливими ті докази, не всі, а, за моїми оцінками, частина п’ята, від того, що має спецслужба у своєму розпорядженні. Мені вони видаються доволі переконливими", – сказав речник МВС.

Операцію щодо затримання Рубана Шевченко назвав "не випадковою", і справа, на його думку, має судову перспективу.

Нагадаємо, Володимира Рубана затримали вранці 8 березня на пункті пропуску "Майорськ" на лінії розмежування. Під час перевірки меблів, які керівник "Офіцерського корпусу" вивозив з окупованої частини Донбасу, знайшли міномети, автомати Калашникова та іншу зброю. Провозилося все це під виглядом майна сім'ї переселенців.

Згідно з підозрою, пред'явленою Рубану, він готував замах на Президента Петра Порошенка, керівників силових структур та інших державних діячів. Згідно з документом, у Рубана "не пізніше 14 листопада 2017 року" виник план здійснити в Києві теракт з метою залякування населення і спровокувати військовий конфлікт на території всієї України. Зокрема, планувалося, що в урядовому кварталі будуть обстріляні з гранатометів, мінометів і стрілецької зброї будівлі Верховної Ради, Адміністрації Президента і житлових будинків. Одночасно з цим повинні були підірвати гранати всередині парламенту та із застосуванням стрілецької зброї і вибухових пристроїв вбити державних діячів і народних депутатів, які будуть присутні на засіданні ВР.

Крім того, Рубан нібито планував влаштувати захоплення будівлі парламенту в нічний час, а також організувати збройні напади на будинки, в яких живуть Петро Порошенко, глава МВС Арсен Аваков, екс-прем'єр Арсеній Яценюк, секретар РНБО Олександр Турчинов. Всіх їх повинні були вбити.

Водночас, сам Володимир Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що під час затримання на КПВВ був там як водій і мав лише перевезти товар з непідконтрольної території Донбасу.

"Усі були в змові.... це організована операція двох служб", – заявив керівник "Офіцерського корпусу".

Президент України Петро Порошенко заявив: "Мета була одна – дестабілізувати суспільство через масові терористичні акти. І докази цього, принаймні ті, що мені повідомив глава СБУ, є незаперечними".