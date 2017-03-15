Органи правопорядку не мають права ступати на підлогу, де проходять парламентські дебати, - Сироїд

В ході ранкового засідання три фракції (БПП, НФ, РПЛ) закликали дати слово поліцейським, які стали учасниками інциденту на блокпосту в Слов'янську за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка

Віце-спікер Оксана Сироїд пояснила своє рішення закрити пленарне засідання Ради після ініціювання виступу в парламенті поліцейських Донецької області.

"Парламент повинен працювати згідно з визначеним порядком. В залі засідань не можуть перебувати тільки народні депутати або інші особи на відведених місцях. Інші особи також мають право виступати в залі пленарних засідань, якщо за це проголосує 150 народних депутатів відповідно з процедурою. Крім того, одне з критичних вимог демократії: органи правопорядку не мають права ступати на підлогу, де проходять парламентські дебати", - заявила віце-спікер, інформує "112 Україна".

Зазначимо, що Сироїд є членом партії "Самопоміч", яка підтримує ініціативу щодо блокади.

Нагадаємо, в ході ранкового засідання три фракції (БПП, НФ, РПЛ) закликали дати слово поліцейським, які стали учасниками інциденту на блокпосту в Слов'янську за участю позафракційного народного депутата Володимира Парасюка, віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд оголосила ранкове пленарне засідання закритим.