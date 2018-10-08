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Ощадбанк відсудив третину компанії Жеваго

Банк отримав акції ПАТ "АвтоКрАЗ" номінальною вартістю 185 млн гривень
Київський апеляційний госпсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу ПАТ "АвтоКрАЗ" на рішення Господарського суду Києва від 10 березня 2016 року.
Ощадбанк відсудив третину компанії Жеваго Костянтин Жеваго. Фото: .fcvorskla.com.ua

Згідно з цим рішенням банк отримав акції ПАТ "АвтоКрАЗ" номінальною вартістю 185 млн гривень (32,7% статутного капіталу підприємства) в рахунок погашення боргу за договором кредитної лінії від 9 жовтня 2008 року в розмірі 899,4 млн гривень,  повідомляє FinBalance.

Київський апеляційний госпсуд визначив спосіб реалізації акцій ПАТ "АвтоКрАЗ" шляхом продажу на публічних торгах в рамках процедури виконавчого провадження за ціною не нижче 13,6 млн гривень. Така ціна була визначена судовою експертизою.

Відзначається, що Госпсуд Києва також розглядає заяву "Ощадбанку" про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ "АвтоКрАЗ".

Судова тяганина між Ощадбанком та "АвтоКрАЗ" триває вже кілька років. Подекуди в рамках окремих судових справ боргові претензії держбанку сягали 1,3 млрд гривень.

Як відомо, група "АвтоКрАЗ" підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго.

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10 08 2018 15:23
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