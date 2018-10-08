Ощадбанк відсудив третину компанії Жеваго
Згідно з цим рішенням банк отримав акції ПАТ "АвтоКрАЗ" номінальною вартістю 185 млн гривень (32,7% статутного капіталу підприємства) в рахунок погашення боргу за договором кредитної лінії від 9 жовтня 2008 року в розмірі 899,4 млн гривень, повідомляє FinBalance.
Київський апеляційний госпсуд визначив спосіб реалізації акцій ПАТ "АвтоКрАЗ" шляхом продажу на публічних торгах в рамках процедури виконавчого провадження за ціною не нижче 13,6 млн гривень. Така ціна була визначена судовою експертизою.
Відзначається, що Госпсуд Києва також розглядає заяву "Ощадбанку" про порушення провадження у справі про банкрутство ПАТ "АвтоКрАЗ".
Судова тяганина між Ощадбанком та "АвтоКрАЗ" триває вже кілька років. Подекуди в рамках окремих судових справ боргові претензії держбанку сягали 1,3 млрд гривень.
Як відомо, група "АвтоКрАЗ" підконтрольна нардепу Костянтину Жеваго.
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