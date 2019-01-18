Основна частина культурних цінностей Києво-Печерської Лаври на місці, - Мінкульт

Мінкультури повідомило, що за результатами перевірки всі найцінніші культурні об'єкти з переданих Києво-Печерській лаврі - на місці.

"Слава Богу, з того, що ми передавали, основна частина і все найцінніше на місці. І ми цьому дуже раді", - заявила заступник міністра культури Тамара Мазур, інофрмує кореспондент УНІАН.

Мазур також зазначила, що перевірено, зокрема, було і гробниці з мощами. "Що стосується мощей. Наша комісія перевірила – всі гробниці на місці, мощі є. Очевидно, що комісія не компетентна і не мала можливості перевіряти, чи це мощі саме тих святих, які б мали бути. Але я не переконана, чи є такі технології, які б дозволили це зробити. Тому стверджувати, що це саме ті мощі не можемо ні ми, і очевидно, що ніхто. Але вони є" - прокоментувала вона.

За словами Мазур, усі передані Києво-Печерській Лаврі цінності були чітко обліковані і мають детальні описи. "Якщо ми говоримо про Києво-Печерську Лавру, то ті списки, з якими ми звірялися, є достеменними. Вони складені на основі актів прийому-передачі, тому що свого часу музейні предмети передавались з колекції музею у користування релігійній громаді після відновлення роботи монастиря. Ці всі списки чіткі, з конкретними інвентарними номерами тих культурних цінностей, які передавали", - зазначила заступник міністра.

Мазур додала, що Міністерство готове оприлюднити звіт за результатами проведеної перевірки, а також додатки до цього звіту, які містять чіткий перелік всіх тих культурних цінностей, які за актами приймання-передачі передавалися в користування монастирю, а також інформацію про ті культурні цінності, які не виявлені в ході перевірки. За її словами, кожна культурна цінність має чіткий опис з розміром роботи і її характерними ознаками, які дають підстави чітко мистецтвознавцям ідентифікувати, чи це саме ця робота чи інша.