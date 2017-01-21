Отруєння школярів у Житомирі: прокуратура відкрила кримінальне провадження
"У суботу, 21 січня 2017 року, Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням в місцевій гімназії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України", – йдеться в повідомленні прес-служби місцевої прокуратури.
Всім дітям забезпечено необхідне лікування, стан їх здоров'я стабільний.
В ході досудового розслідування, яке проводиться Житомирським ВП ГУНП в області, будуть проведені необхідні слідчі дії, встановлені інші обставини.
Процесуальне керівництво здійснюється житомирською місцевою прокуратурою.
Нагадаємо, що в Житомирській дитячій обласній та центральній дитячій міській лікарні з 20 по 21 січня 2017 року з попереднім діагнозом гостре кишкове отруєння було госпіталізовано 13 дітей, які є учнями місцевої гуманітарної гімназії.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Українські комунальники кладуть асфальт під снігом, – ВІДЕО
- ФОТО ЗМІ показали будинок, у якому житиме Обама після президентства, - ФОТО
- ВІДЕО У Південній Кореї сотні тисяч людей вимагають відставки президента, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- В Німеччині поліцейські застрелили мігранта, який напав з ножем на свого сусіда
Професор Андрій Гірник: Стратегічне завдання - виховати покоління здатне вирішувати майбутні конфлікти
влажность:
давление:
ветер: