Отруєння школярів у Житомирі: прокуратура відкрила кримінальне провадження

За фактом отруєння школярів у житомирській гімназії розпочато кримінальне провадження.

"У суботу, 21 січня 2017 року, Житомирською місцевою прокуратурою до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання масовим отруєнням в місцевій гімназії, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 325 КК України", – йдеться в повідомленні прес-служби місцевої прокуратури.

Всім дітям забезпечено необхідне лікування, стан їх здоров'я стабільний.

В ході досудового розслідування, яке проводиться Житомирським ВП ГУНП в області, будуть проведені необхідні слідчі дії, встановлені інші обставини.

Процесуальне керівництво здійснюється житомирською місцевою прокуратурою.

Нагадаємо, що в Житомирській дитячій обласній та центральній дитячій міській лікарні з 20 по 21 січня 2017 року з попереднім діагнозом гостре кишкове отруєння було госпіталізовано 13 дітей, які є учнями місцевої гуманітарної гімназії.