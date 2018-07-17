НОВИНИПо допомогу до медиків звернулися уже 29 осіб, які харчувалися у кафе "Томаш кебаб", що у Львові на вул. П. Куліша, 10.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Отруєння у львівському фаст-фуді: постраждалих побільшало до 29
Дві особи (в тому числі дитина 17 років) відмовились від госпіталізації
Фото: з вільних джерел
"Станом на 17:00 год. 16 липня всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
Інформують, що 27 постраждалих було госпіталізовано, з них вже виписано 8 осіб, в стаціонарі залишається 19 осіб. Дві особи (в тому числі дитина 17 років) відмовились від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні.
Напередодні iPress.ua повідомляв, що в результаті масового отруєння у фаст-фуді в центрі Львова до медиків звернулися 25 осіб.
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17 07 2018 12:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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