Отруєння у львівському фаст-фуді: постраждалих побільшало до 29

Дві особи (в тому числі дитина 17 років) відмовились від госпіталізації

По допомогу до медиків звернулися уже 29 осіб, які харчувалися у кафе "Томаш кебаб", що у Львові на вул. П. Куліша, 10.

"Станом на 17:00 год. 16 липня всього за допомогою звернулось 29 осіб (із них 1 дитина)", - йдеться у повідомленні департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Інформують, що 27 постраждалих було госпіталізовано, з них вже виписано 8 осіб, в стаціонарі залишається 19 осіб. Дві особи (в тому числі дитина 17 років) відмовились від госпіталізації і перебувають на амбулаторному лікуванні.

Напередодні iPress.ua повідомляв, що в результаті масового отруєння у фаст-фуді в центрі Львова до медиків звернулися 25 осіб.