ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Скрипалів і оприлюднить звіт

Очікується, що звіт буде оприлюднений у четвер опівдні за лондонським часом

Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХО) завершила роботу над вивченням обставин отруєння Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері та направить свій звіт у четвер всім країнам-членам.

Речник британського МЗС повідомив, що відомство звернулось до ОЗХЗ з проханням направити звіт із висновками розслідування всім державам-членам організації, повідомляє видання Evening Standard.

"Це прозорий і відкритий підхід, якого ми дотримувалися з самого початку, і він різко суперечить тривалій тактиці Росії із заплутування і відволікання уваги", - сказав прес-секретар міністерства.

Очікується, що звіт буде оприлюднений у четвер опівдні за лондонським часом.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.