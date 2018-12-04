ОЗХЗ завершила розслідування отруєння Скрипалів і оприлюднить звіт
Речник британського МЗС повідомив, що відомство звернулось до ОЗХЗ з проханням направити звіт із висновками розслідування всім державам-членам організації, повідомляє видання Evening Standard.
"Це прозорий і відкритий підхід, якого ми дотримувалися з самого початку, і він різко суперечить тривалій тактиці Росії із заплутування і відволікання уваги", - сказав прес-секретар міністерства.
Очікується, що звіт буде оприлюднений у четвер опівдні за лондонським часом.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
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