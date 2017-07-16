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Пакистан розпочав операцію проти "Ісламської Держави" біля афганського кордону

Пакистан звернувся до афганської влади із закликом провести аналогічну операцію зі свого боку кордону
Пакистан у неділю, 16 липня, заявив про початок нової військової операції проти "Ісламської держави" поблизу кордону з Афганістаном.
Пакистан розпочав операцію проти "Ісламської Держави" біля афганського кордону Фото: ap.org

Про це пише DW. 

"Піхотна дивізія за підтримки авіації та артилерії веде наступ у напівавтономному регіоні Хайбер на півночі країни", – повідомив генерал-майор Асіф Гафур. 

За його словами, Пакистан звернувся до афганської влади із закликом провести аналогічну операцію зі свого боку кордону, в провінції Нангархар, яка є оплотом для ІД.

Гафур заперечив, що "ІДІЛ" має дієву мережу в Пакистані, однак, зазначив військовий, ісламісти посилюють свої позиції в Афганістані, хоча ІД там все ж не настільки потужна, як на Близькому Сході. 

Ще однією метою операції є зупинка безконтрольного пересування людей через кордон між Нангархаром та Хайбером. Афганістан та Пакистан уже тривалий час обмінюються звинуваченнями у недостатніх зусиллях щодо боротьби з ісламістами у прикордонних регіонах.

Нагадаємо, щонайменше 35 людей загинули та близько 100 отримали поранення в п'ятницю, 23 червня, в результаті трьох окремих вибухів у двох великих містах Пакистану.

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16 07 2017 20:30
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