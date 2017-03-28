Пам'ятник Леніну вперше продали в Україні

Пам'ятник Леніну у Чопі пішов з молотка за 253 тисячі гривень

Уперше в Україні у місті Чоп було проведено аукціон, на якому продали пам'ятник Леніну.

У торгах взяв участь один учасник, який купив об’єкт за початковою вартістю, йдеться на сайті міськради Чопа.

Скульптуру вже передано у право користування, а бюджет міста поповнився на 253 931 грн.

Відомо, що пам'ятником раніше цікавився колекціонер із Угорщини, проте ім'я нинішнього власника поки не розголошують.

"На цьому ж аукціоні не вдалося продати з молотка автомобіль ГАЗ АО 2225 у зв’язку з відсутністю заявок на придбання", – йдеться у повідомленні.

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Протягом останніх двох років пам'ятник тримали на задвірках комунального підприємства Чопа.

Коли у 2014 році місто накрила "хвиля Ленінопадів", пам'ятник спочатку облили фарбою, потім повалили, йдеться на Mukachevo.today.

Він не розбився, а комунальні служби забрали скульптуру і перевезли на зберігання.

Фото: pmg.ua

Бронзовий Ленін важить майже 4 тисячі кілограмів. Але пускати на металобрухт йогоне захотіли.

"Експерт оцінив скульптуру Леніна в 250 з лишком тисяч гривень. Сам метал 150 тисяч коштує. Я сподіваюся, що майно, яке належить товариству, ще принесе їй якусь користь, суспільство не користується цим майном, тому вирішили його продавати", – розповів заступник міського голови Чопа Ігор Гіжан.

За зароблені кошти місцеві депутати думають встановити новий пам'ятник – одному із засновників міста.

Раніше iPress.ua повідомляв, що у Судаку (Крим) невідомі зруйнували пам'ятник Леніну, встановлений у міському саду.