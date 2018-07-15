Панова етапуватимуть з Криму до Росії, – правозахисниця

"Його 100% будуть етапувати з Криму, бо на території Криму взагалі немає колоній суворого режиму"

Засудженого у "справі українських диверсантів" Євгена Панова можуть етапувати з анексованого Криму до російської колонії.

Про це заявила у коментарі "UA: Крим" керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

"Його 100% будуть етапувати з Криму, бо на території Криму взагалі немає колоній суворого режиму. Я думаю, що це робиться спеціально: для того, щоб перервати зв'язки з родиною, щоб родичам, правозахисникам і адвокатам було важче дістатися до цих людей", – сказала вона.

Адвокат Панова Ольга Дінзе також вважає, що його можуть етапувати з Криму.

"Захист буде оскаржувати вирок. Євгена можуть етапувати до розгляду апеляційних скарг захисту", - сказала вона.

Нагадаємо, 13 липня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму засудив фігуранта справи "українських диверсантів" Євгенія Панова до 8 років колонії суворого режиму.

У серпні 2016 року ФСБ заявила про затримання кількох людей, які нібито готували теракти в Криму. Ними, зокрема, виявилися виконроб з Євпаторії Андрій Захтей, водій автобуса АТП Запорізької АЕС Євген Панов. Також відомі імена ще двох заарештованих - кримчанина Редвана Сулейманова і харківського далекобійника Володимира Присича.

ФСБ РФ звинуватила ГУР Міноборони України в підготовці терактів у Криму.У російському відомстві стверджують, що одного з організаторів терактів - жителя Запорізької області - затримали, він дає свідчення.

У Міноборони назвали звинувачення провокацією і спробою відвернути кримчан від того, що окупований півострів намагаються перетворити на "ізольовану військову базу РФ".