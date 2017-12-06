У Франції партія Макрона перемогла в першому турі парламентських виборів
Більшість голосів французькі виборці віддали за рух президента країни Еммануеля Макрона "Вперед, республіка" - партія отримує 28,21%.
За партію Республіканці проголосувало 15,77%, за партію Національний фронт Марін Ле Пен - 13,2%, - повідомляється на сайті міністерства внутрішніх справ Франції.
Партія Нескорена Франція Жан-Люка Меланшона отримала 11,02% голосів, а Соціалістична партія - 7,44%.
Явка на виборах склала 48,71%.
Нагадаємо, що відповідно до мажоритарної системи, голосування у Франції проходить не за загальнонаціональними списками, а за конкретного кандидата у кожному виборчому окрузі.
Якщо кандидат набирає більше 50% у першому турі, його оголошують переможцем. В іншому випадку двоє кандидатів з найбільшою кількістю голосів виходять у другий тур.
Другий тур виборів відбудеться 18 червня.
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