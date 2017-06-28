"Партія регіонів" заплатила Манафорту $17 млн

Екс-глава передвиборного штабу президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 роках отримав 17 млн ​​доларів від "Партії регіонів".

Факт отримання Манафортом грошей за роботу для Партії регіонів колишнього президента України Віктора Януковича випливає з документів, які американець подав у мін'юст США в рамках закону про реєстрацію іноземних агентів, інформує BBC.

Консалтинговій фірмі екс-глави передвиборного штабу Трампа довелося зареєструватися іноземним агентом. Відмова від реєстрації може переслідуватися в кримінальному порядку.

З заповненої форми, яку подав у мін'юст Манафорт, випливає, що в 2012-2013 роках його фірма, наприклад, писала передвиборчу програму для "Партії регіонів", реалізовувала стратегію виборчої кампанії, розробляла партійну платформу і проводила міжнародне спостереження за виборами.

Відзначається, що угоду фірма укладала з виконуючим обов'язки голови "Партії регіонів" Володимиром Рибаком - з 2012 по 2014 рік голова Верховної ради України.

В анкеті, поданій в мін'юст, метою роботи фірми Манафорта на "Партію регіонів" в 2013-2014 роках називається "децентралізація влади з передачею максимальних повноважень регіонам, будівництво політичної партії західного зразка і перетворення України в найбільш привабливу для інвестицій державу в регіоні".

Компанія отримала від української партії 17 млн ​​доларів. На консультантів, роботу опитувальних агентств та інші послуги фірма Манафорта витратила понад 4 млн доларів, в тому числі на роз'їзди і подорожі - 2,1 млн доларів.

Документи, передані компанією в мін'юст США, опублікувала газета The Washington Post.

Нагадаємо, що американське інформагентство AP знайшло підтвердження платежів з "тіньової бухгалтерії" "Партії регіонів" політтехнологу, екс-голові кампанії Дональда Трампа Полу Манафорту.

Відзначимо, що екс-президент України Віктор Янукович і його оточення "відмили" 201,7 млрд гривень.

Додамо, шо Рада вже кілька разів провалювала законопроекти, які повинні дозволити процедуру спецконфіскації коштів екс-президента Януковича і його оточення. Законопроект про спецконфіскацію грошей Януковича не підтримала необхідна кількість депутатів.