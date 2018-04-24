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Патріарх РПЦ не зможе накласти вето на рішення про автокефалію української церкви - Порошенко

Ідеальним сценарієм створення єдиної помісної церкви в Україні було б визнання отримання Томосу про автокефалію усіма православними церквами
Жоден патріарх православних церков, в тому числі і російської - Кирило - не має права ветувати рішення Вселенського патріарха Варфоломія про надання автокефалії української церкви.
Патріарх РПЦ не зможе накласти вето на рішення про автокефалію української церкви - Порошенко Фото: ria.ru

Про це він повідомив під час виступу в ефірі програми Свобода слова на телеканалі ICTV.

"Може зупинити Кирило надання нам Томосу про автокефалію, грамоті про незалежність? Я хочу окремо підкреслити, що ні у кого, включаючи Кирила, вето на рішення Вселенського патріарха не існує. Він (Варфоломій) не вирішення запитує у Кирила, а проводить консультації з цього приводу", - зазначив президент.

Порошенко також зазначив, що ідеальним сценарієм створення єдиної помісної церкви в Україні було б визнання отримання Томосу про автокефалію усіма православними церквами.

"Хочу окремо підкреслити, що наша вимога базується не тільки і не стільки проти агресії Російської федерації. Ідеальним сценарієм для мене був би той факт, щоб разом із Патріархом Константинопольським Варфоломієм цю автокефалію підтвердили і всі православні церкви, включаючи російського патріарха. Це - єдиний спосіб, щоб хоч якось відмитися від того гніву, і тих гріхів, які зроблені на території України російськими військовими, російськими пропагандистами і іноді, на жаль, російськими священнослужителями", - заявив Порошенко.

Він також додав, що отримання Томосу має викликати підйом національного духу в Україні.

"Я абсолютно переконаний, що рішення про отримання українською православною церквою Томосу або грамоти на автокефалію або на незалежність викличуть величезний підйом українського національного духу", - додав глава держави.

Нагадаємо, Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

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24 04 2018 07:15
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