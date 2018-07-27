БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ Пенсійному фонді заявили, що сьогодні, 27 липня, повністю завершили фінансування пенсійних виплат за липень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Пенсії за липень повністю профінансовані, – Пенсійний фонд
Фінансування пенсій на наступний місяць розпочнеться другого серпня
Фото: delo.ua
"Пенсійний фонд України 27 липня поточного року повністю завершив фінансування пенсійних виплат за липень. На ці цілі спрямовано 29,7 млрд. грн. Фінансування виплат серпня поточного року розпочнеться з 2 серпня, а їх виплата – згідно встановлених графіків з 4 серпня", – повідомили у фонді.
Нагадаємо, в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.
Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив, що пенсійні виплати в Україні в серпні, найімовірніше, затримуватися не будуть.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
27 07 2018 21:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"
- Читай iPress HotNews у своєму месенджері. Актуальні новини та найцікавіші історії