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Пенсії за липень повністю профінансовані, – Пенсійний фонд

Фінансування пенсій на наступний місяць розпочнеться другого серпня
У Пенсійному фонді заявили, що сьогодні, 27 липня, повністю завершили фінансування пенсійних виплат за липень.
Пенсії за липень повністю профінансовані, – Пенсійний фонд Фото: delo.ua

"Пенсійний фонд України 27 липня поточного року повністю завершив фінансування пенсійних виплат за липень. На ці цілі спрямовано 29,7 млрд. грн. Фінансування виплат серпня поточного року розпочнеться з 2 серпня, а їх виплата – згідно встановлених графіків з 4 серпня", – повідомили у фонді.

Нагадаємо, в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив, що пенсійні виплати в Україні в серпні, найімовірніше, затримуватися не будуть.

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27 07 2018 21:23
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