Пенсії за липень повністю профінансовані, – Пенсійний фонд

У Пенсійному фонді заявили, що сьогодні, 27 липня, повністю завершили фінансування пенсійних виплат за липень.

"Пенсійний фонд України 27 липня поточного року повністю завершив фінансування пенсійних виплат за липень. На ці цілі спрямовано 29,7 млрд. грн. Фінансування виплат серпня поточного року розпочнеться з 2 серпня, а їх виплата – згідно встановлених графіків з 4 серпня", – повідомили у фонді.

Нагадаємо, в липні 2018 року відбулося зміщення графіка виплат пенсій у зв'язку з касовими розривами надходжень єдиного соціального внеску (ЄСВ), який є головним джерелом поповнення ПФУ.

Заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір заявив, що пенсійні виплати в Україні в серпні, найімовірніше, затримуватися не будуть.