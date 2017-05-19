Пенсійна реформа гарантує щорічне збільшення пенсій в автоматичному режимі, - Мінсоцполітики
Про це заявив заступник міністра соціальної політики Микола Шамбір, інформує прес-служба Мінсоцполітики.
"У разі ухвалення парламентом проекту пенсійної реформи вже з жовтня відбудеться осучаснення пенсій, тобто збільшення їхнього розміру відповідно до існуючих економічних показників. У подальшому буде запущений механізм постійної індексації пенсій", - зазначив Шамбір.
За його словами, цей крок дозволить перевести процес підвищення пенсій в автоматичний режим, що унеможливить повторення ситуації, за якої ті, хто вийшов на пенсію пізніше, матимуть кращі умови ніж ті, хто став пенсіонером раніше.
Заступник міністра уточнив, що раніше законодавством був передбачений механізм індексації пенсій, але за умови наявності коштів, що дозволяло цього не робити.
"Відтепер пенсії зростатимуть постійно, і не менше ніж на суму 50 відсотків середньої зарплати та 50 відсотків від показника інфляції. Наголошую - не менше цього показника, а, за умови наявності додаткових коштів, навіть більше", - резюмував Шамбір.
Нагадаємо, що Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.
Зазначимо, громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.
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