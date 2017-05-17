Ті, хто погодиться виходити на пенсію після 65, отримають доплату за перепрацьовані роки

Громадяни, які погодяться виходити на пенсію пізніше встановленого законом віку, отримуватимуть доплати за перепрацьований час.

Звичайну пенсію за віком призначатимуть у 60 років. За більш пізній вихід на пенсію доплачуватимуть 0,5% від нарахованої пенсії за кожен додатковий місяць страхового стажу (або 6% за рік).

У випадку виходу на пенсію з відстрочкою понад 5 років такий бонус становитиме 0,75% від нарахованої пенсії за кожен місяць страхового стажу після досягнення 60-річного віку (або 9% за рік), - повідомили в уряді, інформує Еспресо.TV.