Ті, хто погодиться виходити на пенсію після 65, отримають доплату за перепрацьовані роки
Звичайну пенсію за віком призначатимуть у 60 років. За більш пізній вихід на пенсію доплачуватимуть 0,5% від нарахованої пенсії за кожен додатковий місяць страхового стажу (або 6% за рік).
У випадку виходу на пенсію з відстрочкою понад 5 років такий бонус становитиме 0,75% від нарахованої пенсії за кожен місяць страхового стажу після досягнення 60-річного віку (або 9% за рік), - повідомили в уряді, інформує Еспресо.TV.
Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України підтримав законопроект про пенсійну реформу.
Як відомо, Україна зобов'язалася перед МВФ провести пенсійну реформу, водночас терміном прийняття відповідного законопроекту в меморандумі з фондом зазначено кінець квітня. Пенсійна реформа повинна набути чинності з 1 січня 2018 року і мати такі характеристики: новий набір варіантів виходу на пенсію з ширшим, ніж нинішній, діапазоном пенсійного віку залежно від загального трудового стажу, а також з пенсійними виплатами, які заохочують громадян до пізнішого виходу на пенсію; гарантії того, що українці будуть отримувати пенсії, які відповідатимуть сплаченими внесками.
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