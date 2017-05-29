Перед терактом в Манчестері британську службу безпеки тричі попереджали про загрозу Абеді
Про це повідомляє ВВС з посиланням на британських чиновників, інформує Reuters.
Наголошується, що зараз MI5 почала аналізувати, які раніше повідомлення про діяльність Абеді надходили до спецслужб. Внаслідок перевірки з'ясувалося, що службу тричі попереджали про екстремістські погляди терориста.
Також стало відомо, що британська поліція затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня. Про це відомство повідомило у своєму мікроблозі Twitter.
"Сьогодні вранці співробітники поліції, які розслідують атаку в комплексі "Манчестер Арена", затримали 23-річного чоловіка в місті Шорхем-бай-Сі, Суссекс, за підозрою в порушенні закону про тероризм", – йдеться в заяві.
Наразі у справі про вибух на стадіоні "Манчестер Арена" під вартою перебувають 14 осіб. Усього в ході розслідування було затримано 16 підозрюваних, проте двох з них звільнили без пред'явлення звинувачень.
Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.
Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.
У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Посол Японії висадив сакури у Львові, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО В Одесі на Алеї Слави сталася бійка: затримано 16 осіб, - ФОТО ОНОВЛЕНО
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків