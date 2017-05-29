Перед терактом в Манчестері британську службу безпеки тричі попереджали про загрозу Абеді

Поліція затримала вже 16 підозрюваних у теракті на стадіоні Манчестера

Британську службу безпеки MI5 мінімум тричі попереджали про загрозу з боку Салмана Абеді до того, як він підірвав бомбу в Манчестері.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на британських чиновників, інформує Reuters.

Наголошується, що зараз MI5 почала аналізувати, які раніше повідомлення про діяльність Абеді надходили до спецслужб. Внаслідок перевірки з'ясувалося, що службу тричі попереджали про екстремістські погляди терориста.

Також стало відомо, що британська поліція затримала ще одного підозрюваного в причетності до теракту 22 травня. Про це відомство повідомило у своєму мікроблозі Twitter.

"Сьогодні вранці співробітники поліції, які розслідують атаку в комплексі "Манчестер Арена", затримали 23-річного чоловіка в місті Шорхем-бай-Сі, Суссекс, за підозрою в порушенні закону про тероризм", – йдеться в заяві.

Наразі у справі про вибух на стадіоні "Манчестер Арена" під вартою перебувають 14 осіб. Усього в ході розслідування було затримано 16 підозрюваних, проте двох з них звільнили без пред'явлення звинувачень.

Нагадаємо, в ніч на 23 травня стався вибух на території "Манчестер Арени" в однойменному британському місті після концерту американської співачки Аріани Гранде. Унаслідок вибуху 22 людини загинули, ще 59 були поранені.

Угруповання "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за вибух.

У Великій Британії вживають посилених заходів безпеки. Але, за інформацією силовиків, рівень загрози у країні вдалося значно знизити.