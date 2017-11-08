Переговори з Ryanair закінчаться у 20-х числах серпня, - Омелян

Міністр інфраструктури заявив, що намагається не втручатися в переговори з Ryanair, щоб не отримати чергову порцію звинувачень

Переговори України з авіакомпанією-лоукостером Ryanair повинні завершитися у 20-х числах серпня.

"Ми планували зовсім іншу історію. Це повинна була бути історія успіху, історія заходу найбільшої авіакомпанії Європи в Україну. Це повинен був бути чіткий сигнал іноземним компаніям, що в Україні можна працювати, що тут вигідно і безпечно", - заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі 5 каналу .

Він зазначив, що переговори з Ryanair велися протягом півроку "в повній конфіденційності".

"Я намагаюся зараз не втручатися, щоб не отримати чергову порцію звинувачень, що я щось зробив не так. Будь ласка, чисте поле, домовляйтеся, покажіть, як зробити так. Прем'єр дав чітке доручення пану Рябікину (глава аеропорту Бориспіль - ред.) і офісу залучення інвестицій успішно завершити переговори з Ryanair. Думаю, це має бути у 20-х числах серпня, не пізніше", - заявив Омелян.

Нагадаємо, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" подала судовий позов до Міністерства інфраструктури з вимогою відшкодувати 20,05 млн гривень збитків, зазнаних через можливий захід лоукостера Ryanair.

Як йдеться з документів, оприлюднених міністром, МАУ вважає, що Ryanair отримав протиправні пільги в Україні і привілейоване положення, через що МАУ "була змушена знизити вартість авіаперевезень", що призвело до збитків.

Водночас у Антимонопольному комітеті повідомили, що компанія МАУ не зверталася до нього зі скаргами щодо порушення економічної конкуренції Міністерством інфраструктури, "Міжнародним аеропортом "Бориспіль", "Міжнародним аеропортом "Львів" чи авіакомпанією "Ryanair".

"Також в Комітеті відсутня достовірна інформація щодо надання/не надання "МА "Бориспіль" чи "МА "Львів" "ексклюзивних умов" авіакомпанії Ryanair та заяви/скарги інших авіаперевізників", - додали у АМКУ.

Нагадаємо, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Ірландська компанія звинуватила керівників аеропорту "Бориспіль" у лобіюванні інтересів одного перевізника - МАУ, через якого нібито і не вдалось домовитись.

Міністр інфраструктури Омелян звинуватив у зриві домовленостей директора аеропорту Павла Рябікіна.

Той у відповідь заявив про політичний тиск міністра і прем'єра, а пропозиції Ryanair назвав економічно збитковими.

Згодом "Бориспіль" заявив, що готовий відновити перемовини з Ryanair.

Авіакомпанія МАУ заявляла, що "не має й не може мати жодного відношення до переговорного процесу аеропорту "Бориспіль" та авіакомпанії Ryanair".

Як очікувалося, Ryanair мав літати з Києва у Лондон, Манчестер, Стокгольм і Ейндговен.

А рейси зі Львова мали бути до Ейндговена, Лондона, Берліна, Вроцлава, Меммінгена, Кракова та Будапешта.

Нагадаємо, Міжнародний аеропорт Львів розкрив програму знижок, якою користується авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" при польотах на львівських маршрутах.