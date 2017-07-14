У Ryanair готові до відновлення переговорів з "Борисполем", - Омелян

Ірландська авіакомпанія Ryanair готова відновити переговори з міжнародним аеропортом "Бориспіль".

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, який до цього вів перемовини з лоукостером.

"Вчора у мене була розмова з керівництвом Ryanair. Вони готові до відновлення переговорів. Якщо ці переговори будуть справді переговорами, бо переговорів з аеропортом "Бориспіль" не було. Були публічні звинувачення, зрив будь-якого переговорного процесу", - заявив міністр під час прес-конференції.

Омелян висловив надію, що за сприяння Президента, прем'єр-міністра України вони будуть завершені на вигідних для України умовах.

"Я б дуже хотів, щоб ми завершили ці переговори якомога швидше. Я не бачу іншого варіанту розвитку подій, оскільки є чітка вказівка, чітка позиція прем'єр-міністра, ми говоримо про соціально-економічний аспект для всієї держави", - резюмував Омелян.

Нагадаємо, що в понеділок, 10 липня, ірландська авіакомпанія Ryanair оголосила про скасування польотів в Україну.

Причиною цього стало, що аеропорт "Бориспіль" не погодився із вимогами, які висунув лоукостер Ryanair.

Після цього міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що Ryanair, швидше за все, відмовиться виходити на український ринок. На думку Омеляна, винні в цьому голова наглядової ради і власник авіакомпанії МАУ Арон Майберг та гендиректор "Борисполя" Павло Рябікін.

Згодом ірландська лоу-кост-авіакомпанія призупинила продаж квитків в усіх напрямках з Києва та Львова.

Сьогодні стало відомо, що Міжнародний аеропорт Львів відхилив кілька вимог компанії, але, тим не менш, уклав контракт.