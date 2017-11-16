Переможниця конкурсу "Вчитель року 2016" виїхала з України на заробітки

Заслужена вчителька України з Берегово Закарпатської області Віолетта Македон виїхала з країни на заробітки до Великої Британії.

Викладачка англійської мови, яка в 2016 році перемогла у конкурсі "Вчитель року" і отримала нагороду "Заслужений вчитель України", поїхала жити і працювати в Лондон. Зараз вона приїхала на батьківщину на декілька днів відвідати сина, повідомляє "Прозахід".

За словами жінки, до Великої Британії вона вирішила поїхати тому, що бачить там великі перспективи для своєї реалізації.

Наразі, у Лондоні Віолетта Македон працює доглядальницею у сім'ї англійця і українки. Заслужена вчителька повинна наглядати за літнім чоловіком Бобом, гуляти з ним, ходити в парки і музеї.

Македон зазначила, що незважаючи на своє усвідомлене рішення переїхати, вона дуже нудьгує за домівкою і школою, де вона викладала раніше.

"Тут залишилися жити мої друзі, колеги, багато колишніх і теперішніх учнів, тут, власне, почалося професійне сходження тощо. Я дякую школі, яка сприяла мені досягти вершин у професійній сфері. Адже особливо життєво вдалим виявився минулий рік", – сказала вона.

Водночас, на своїй сторінці у соцмережі Facebook Віолетта Македон попросила не спекулювати на її рішенні працювати у Лондоні.

"Шановні журналісти! Величезне прохання до Вас не спекулювати моїм рішенням працювати за кордоном заради досягнення, вам одним зрозумілих, цілей. Умови праці в школі неабияк сприяли моєму становленню як вчителя, так і особистості! Перспективи розвитку, як бачите, теж є. Я тому - живий приклад. В певних виданнях є цілі абзаци, котрі вигадані Вами. Абсолютно і категорично спростовую слова про нестерпні умови праці, життя та перспективи розвитку!!! Досить додумовувань!", – йдеться у дописі Македон.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Лілія Гриневич розповіла, що новий закон "Про освіту" передбачає мінімальну ставку вчителів на рівні 3 мінімальних зарплат, тобто 9600 гривень.

5 вересня депутати Верховної Ради підтримали закон про освіту в Україні, який передбачає 12-річне навчання в школі та підвищення зарплати вчителів.