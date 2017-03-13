Під час обстрілу Авдіївки поранено волонтерку

В Авдіївці Донецької області внаслідок обстрілів з боку бойовиків було поранено жінку-волонтера.

За попередньою інформацією, мешканка Київської області 1980 року народження отримала мінно-вибухове поранення під час обстрілу промислової зони близько 17.00. Вона була доставлена до лікарні, - повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначимо, у понеділок, 13 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 42 рази обстріляли позиції українських військових, поранивши одного бійця ЗСУ.