CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Авдіївці Донецької області внаслідок обстрілів з боку бойовиків було поранено жінку-волонтера.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Під час обстрілу Авдіївки поранено волонтерку
Жінку доставили в міську лікарню
Фото:pravda.com.ua
За попередньою інформацією, мешканка Київської області 1980 року народження отримала мінно-вибухове поранення під час обстрілу промислової зони близько 17.00. Вона була доставлена до лікарні, - повідомляє прес-служба поліції Донеччини.
Зазначимо, у понеділок, 13 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 42 рази обстріляли позиції українських військових, поранивши одного бійця ЗСУ.
Нагадаємо, поліція Донецької області перейшла на посилений варіант несення служби через загострення ситуації на лінії розмежування.
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13 03 2017 20:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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