Під час пасхальної служби в анексованому Севастополі читали Євангеліє українською мовою
За словами очевидців, в ніч на неділю охорони і представників поліції на вулицях міста було небагато, - повідомляє Крим.Реалії,
Прихожани відзначають, що в цю ніч разом з уповноваженими правоохоронцями в церквах перебували "козаки з нагайками".
Православні храми і церковні громади Криму і Севастополя підкоряються Київської митрополії Московського патріархату.
Представники Київського патріархату після анексії півострова піддаються тиску з боку російської влади Криму.
На проведеному в Києві восени 2014 року соборі українських і кримських єпископів було прийнято підсумкове рішення, в якому підтримується територіальна цілісність України і засуджуються спроби посіяти смуту і розбрат.
Раніше iPress.ua повідомляв, що в анексованому Криму на вулиці знову заграв гімн України.
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