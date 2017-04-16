Під час пасхальної служби в анексованому Севастополі читали Євангеліє українською мовою

В ніч на неділю охорони і представників поліції на вулицях міста було небагато

На великодній всеношній службі в окупованому Севастополі в Покровському соборі читали Євангеліє українською, російською та грецькою мовами.

За словами очевидців, в ніч на неділю охорони і представників поліції на вулицях міста було небагато, - повідомляє Крим.Реалії,

Прихожани відзначають, що в цю ніч разом з уповноваженими правоохоронцями в церквах перебували "козаки з нагайками".

Православні храми і церковні громади Криму і Севастополя підкоряються Київської митрополії Московського патріархату.

Представники Київського патріархату після анексії півострова піддаються тиску з боку російської влади Криму.

На проведеному в Києві восени 2014 року соборі українських і кримських єпископів було прийнято підсумкове рішення, в якому підтримується територіальна цілісність України і засуджуються спроби посіяти смуту і розбрат.

Раніше iPress.ua повідомляв, що в анексованому Криму на вулиці знову заграв гімн України.