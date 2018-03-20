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Під час підйому на гору в Карпатах загинув турист з Ужгорода

Ще двох туристів знайшли рятувальники
У суботу, 17 березня, троє туристів піднімалися на гору Піп Іван у Закарпатській області та заблукали.
Під час підйому на гору в Карпатах загинув турист з Ужгорода Карпати. Фото: Юрій Литвиненко

Один з туристів загинув, повідомляє УНІАН із посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.

"19 березня орієнтовно о 16:46 працівники Яворницького ПРВ на полонині Гропа знайшли одного з туристів, 1986 р.н., жителя м. Ужгород. За його словами, їхня група розділилася і один з туристів, 1984 р.н., житель м. Ужгород, загинув орієнтовно між полониною Гропа і г. Вихід", - ідеться в повідомленні.

Третій турист самостійно зійшов з гори і зупинився в місцевих жителів.

Нагадаємо, що в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.

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20 03 2018 11:35
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