Під час підйому на гору в Карпатах загинув турист з Ужгорода
Один з туристів загинув, повідомляє УНІАН із посиланням на Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА.
"19 березня орієнтовно о 16:46 працівники Яворницького ПРВ на полонині Гропа знайшли одного з туристів, 1986 р.н., жителя м. Ужгород. За його словами, їхня група розділилася і один з туристів, 1984 р.н., житель м. Ужгород, загинув орієнтовно між полониною Гропа і г. Вихід", - ідеться в повідомленні.
Третій турист самостійно зійшов з гори і зупинився в місцевих жителів.
Нагадаємо, що в Карпатах зберігається значна сніголавинна небезпека, також рятувальники попереджають про підвищення рівня води на річках Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей найближчими днями.
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