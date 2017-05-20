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Під Кабміном в Києві вимагали декриміналізації марихуани

Учасники мітингу вимагали зробити адміністративною статтю про зберігання марихуани без мети збуту
У Києві біля Кабінету міністрів близько 200 учасників "Маршу свободи" вимагали декриміналізувати статтю 309 пункт 1 ККУ та перевести зберігання марихуани без мети збуту в адміністративне правопорушення.
Під Кабміном в Києві вимагали декриміналізації марихуани Фото: hromadske.ua

Про це повідомляє "Громадське". 

"Ми вимагаємо зробити цю статтю адміністративною, щоб поліція змогла нарешті займатися тяжкими злочинами і не була зв’язана дрібними правопорушеннями", – сказав один з організаторів акції.

Учасники акції тримали плакати з написами "Cвобода, рівність, декриміналізація", "Трава лікує" та інші.

Мітингувальники запустили в повітря зелені кульки, які символізують тих, хто отримав ув’язнення за зберігання марихуани.


Фото: hromadske.ua

"Давайте випустимо цих людей на волю та дамо людям можливість обирати засіб зняти напругу за допомогою трави", – сказав учасник акції Павло.

Як повідомляється на сторінці "Маршу", згідно з даними Вищої судової адміністрації України, протягом минулого року було засуджено рекордно малу кількість осіб, які збували наркотики (729 вироків). У той час як за незначні правопорушення, пов’язані зі зберіганням невеликих кількостей заборонених речовин без мети збуту (ст. 309 ч.1) судами України винесено 5069 кримінальних вироків.

Нагадаємо, парламент Німеччини ухвалив рішення про дозвіл використання марихуани в лікувальних цілях. Придбати марихуану можна буде за рецептом в аптеках.

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20 05 2017 23:20
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