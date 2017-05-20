Під Кабміном в Києві вимагали декриміналізації марихуани

Учасники мітингу вимагали зробити адміністративною статтю про зберігання марихуани без мети збуту

У Києві біля Кабінету міністрів близько 200 учасників "Маршу свободи" вимагали декриміналізувати статтю 309 пункт 1 ККУ та перевести зберігання марихуани без мети збуту в адміністративне правопорушення.

Про це повідомляє "Громадське".

"Ми вимагаємо зробити цю статтю адміністративною, щоб поліція змогла нарешті займатися тяжкими злочинами і не була зв’язана дрібними правопорушеннями", – сказав один з організаторів акції.

Учасники акції тримали плакати з написами "Cвобода, рівність, декриміналізація", "Трава лікує" та інші.

Мітингувальники запустили в повітря зелені кульки, які символізують тих, хто отримав ув’язнення за зберігання марихуани.



Фото: hromadske.ua

"Давайте випустимо цих людей на волю та дамо людям можливість обирати засіб зняти напругу за допомогою трави", – сказав учасник акції Павло.

Як повідомляється на сторінці "Маршу", згідно з даними Вищої судової адміністрації України, протягом минулого року було засуджено рекордно малу кількість осіб, які збували наркотики (729 вироків). У той час як за незначні правопорушення, пов’язані зі зберіганням невеликих кількостей заборонених речовин без мети збуту (ст. 309 ч.1) судами України винесено 5069 кримінальних вироків.

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