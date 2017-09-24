Під Маріуполем завершили розмінування території біля складу боєприпасів

У селищі Новоянісоль під Маріуполем завершили обстеження території після пожежі та вибухів на військових складах боєприпасів.

Піротехніки вилучили 440 вибухонебезпечних предметів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Усього було обстежено територію площею 23 гектари. До ліквідації надзвичайної ситуації було залучено 248 людей та 56 одиниць техніки.

За словами військового прокурора АТО Олега Цицака, внаслідок пожежі серйозно було пошкоджено шість будинків.

"Вчора ми завершили розмінування складів та прилеглої до неї території, в тому числі й шляхом планового підриву боєприпасів, які не здетонували під час пожежі. Наразі відомо про шість пошкоджених дворових господарств", - сказав він у коментарі "112 Україна".

Нагадаємо, що станом на 15:30 23 вересня піротехніки виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Нікольському районі Донецької області. Зокрема, в селі Новоянісоль виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.

Як повідомляв iPress.ua, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.