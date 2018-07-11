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Під Раду приїхали "євробляхарі", поліція посилює охорону

Протестувальники запевняють, що вимагатимуть зниження акцизу на розмитнення авто на єврономерах, поки їхні вимоги не буде виконано
У зв’язку з проведенням заходів у Києві поліція посилила патрулювання і охорону в місті.
Під Раду приїхали "євробляхарі", поліція посилює охорону Фото: соцмережі

"У місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі", - йдеться у повідомленні відомства у середу.

"Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду", - повідомили в поліції.

Водночас, біля Верховної Ради встановили сцену активісти " Авто-Євро-Сили", які проводять у середу мітинг з вимогою прийняти їхні правки до законів 8487, 8488,  повідомляють "євробляхарі" на своїй сторінці у Facebook.

У Києві через протест власників автомобілів на єврономерах утворилися масштабні затори.

Нагадаємо, що Верховна Рада схвалила законопроект №8488 про зменшення вартості розмитнення авто на єврономерах, який також передбачає підвищення відповідальності за порушення правил ввезення автівки до України.

 

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07 11 2018 10:20
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