Під Раду приїхали "євробляхарі", поліція посилює охорону

Протестувальники запевняють, що вимагатимуть зниження акцизу на розмитнення авто на єврономерах, поки їхні вимоги не буде виконано

У зв’язку з проведенням заходів у Києві поліція посилила патрулювання і охорону в місті.

"У місті Києві заплановано проведення кількох заходів, більшість із яких проходитимуть в урядовому кварталі", - йдеться у повідомленні відомства у середу.

"Посилені наряди патрулюють у місцях проведення акцій, прилеглої до них території, на станціях метрополітену та на зупинках громадського транспорту. Патрульні поліцейські стежать за безпекою дорожнього руху та допомагають водіям обирати зручні маршрути проїзду", - повідомили в поліції.

Водночас, біля Верховної Ради встановили сцену активісти " Авто-Євро-Сили", які проводять у середу мітинг з вимогою прийняти їхні правки до законів 8487, 8488, повідомляють "євробляхарі" на своїй сторінці у Facebook.

У Києві через протест власників автомобілів на єврономерах утворилися масштабні затори.