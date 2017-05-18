Під Верховною Радою протестують прихильники УПЦ МП
На заході зібралось декілька тисяч людей. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити, повідомляє "Українська правда".
УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти законопроектів #4511 та #4128.
Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.
Згідно із законопроектом №4128 будь-яка стороння людина може вважати себе членом певної парафії та голосувати за її перехід в іншу юрисдикцію. За такою схемою вже відбулися десятки захоплень храмів Української Православної Церкви. Як наголосив у своїй доповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій на Соборі єпископів УПЦ 29 січня 2016 року, під час так званих голосувань загальних зборів за перепідпорядкування парафій "відбувається підміна понять, і територіальну громаду ототожнюють із релігійною громадою".
Законопроект № 4511 спрямований на дискредитацію УПЦ і пропонує норми прямого втручання в діяльність релігійних організацій. Законотворці під загрозою заборони вимагають укладати договір з державою та погоджувати з державними чиновниками призначення єпископів та священиків, наголошують в "Союзі православних журналістів".
Нагадаємо, що українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.
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