Під Верховною Радою протестують прихильники УПЦ МП

УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти законопроектів #4511 та #4128

Під Верховною Радою відбувається молебень-протест священників і прихожан Української православної церкви Московського патріархату.

На заході зібралось декілька тисяч людей. Уся площа Конституції аж за Маріїнський палац повністю заповнена людьми. Люди стоять також у Маріїнському парку і далі продовжують підходити, повідомляє "Українська правда".

УПЦ МП проводить молебень на знак протесту проти законопроектів #4511 та #4128.

Люди на площі тримають плакати з вимогами відмовитися від ухвалення згаданих законів.

Згідно із законопроектом №4128 будь-яка стороння людина може вважати себе членом певної парафії та голосувати за її перехід в іншу юрисдикцію. За такою схемою вже відбулися десятки захоплень храмів Української Православної Церкви. Як наголосив у своїй доповіді Блаженніший Митрополит Онуфрій на Соборі єпископів УПЦ 29 січня 2016 року, під час так званих голосувань загальних зборів за перепідпорядкування парафій "відбувається підміна понять, і територіальну громаду ототожнюють із релігійною громадою".

Законопроект № 4511 спрямований на дискредитацію УПЦ і пропонує норми прямого втручання в діяльність релігійних організацій. Законотворці під загрозою заборони вимагають укладати договір з державою та погоджувати з державними чиновниками призначення єпископів та священиків, наголошують в "Союзі православних журналістів".

Нагадаємо, що українська православна церква Московського патріархату подала до суду на державу Україна. Хоче відсудити майно та приміщення, яке перебуває в її церков в Україні в тимчасовому користуванні.