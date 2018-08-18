Під завалами мосту в Генуї виявили авто з загиблими: кількість жертв зросла до 41

Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці

В італійській Генуї рятувальники знайшли на місці обвалення мосту ще одну машину з загиблими: чоловіком, жінкою та 9-річною дівчинкою. Таким чином, тепер відомо про 41 загиблого.

Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці, зверху було багато уламків бетону, з-під яких її довелося витягувати, повідомляє італійське агентство Ansa.

Італійський уряд почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту у місті Генуя, давши компанії термін у 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином.