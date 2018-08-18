Під завалами мосту в Генуї виявили авто з загиблими: кількість жертв зросла до 41
Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці, зверху було багато уламків бетону, з-під яких її довелося витягувати, повідомляє італійське агентство Ansa.
Італійський уряд почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту у місті Генуя, давши компанії термін у 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином.
Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.
Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.
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