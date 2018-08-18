Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Під завалами мосту в Генуї виявили авто з загиблими: кількість жертв зросла до 41

Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці
В італійській Генуї рятувальники знайшли на місці обвалення мосту ще одну машину з загиблими: чоловіком, жінкою та 9-річною дівчинкою. Таким чином, тепер відомо про 41 загиблого.
Під завалами мосту в Генуї виявили авто з загиблими: кількість жертв зросла до 41 Фото: ilpost.it

Загибла родина була у сильно пошкодженій автівці, зверху було багато уламків бетону, з-під яких її довелося витягувати, повідомляє італійське агентство Ansa.

Італійський уряд почав офіційне розслідування відносно оператора зруйнованого мосту у місті Генуя, давши компанії термін у 15 днів, щоб довести, що вона обслуговувала міст належним чином.

Нагадаємо, частина мосту Моранді довжиною близько 100 метрів обвалилася вчора близько полудня. За попередніми даними, впала секція, яка проходила над залізничними рейками та річкою Польчевера.

Траса А10, на якій знаходиться міст, перекрита. Міст Моранді збудований у 1960-х роках на захід від центру Генуї. Його довжина становить 1182 метра, висота – 90 метрів.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу мосту Моранді була людська помилка.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 08 2018 11:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

Фуршет глобальної політики: Що не пропустити наприкінці 2018?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.