Підозрюваний в організації "вбивства" Бабченка стверджує, що співпрацює з контррозвідкою
Про це він сказав під час засідання Шевченківського районного суду Києва, де йому обирали за клопотанням СБУ запобіжний захід, повідомляє "Укрінформ".
"Я співпрацюю з внутрішньою розвідкою щодо виявлення на території України дій Росії для зміни української влади. Контрозвідка дала мені можливість і повноваження вивчати зв'язки, тобто вивчати потоки грошей, які приходять в Україну, через кого і кому, які політичні партії і діячі ними фінансуються, як створюються запаси зброї і все інше", – сказав він.
За словами Германа, він співпрацює з контррозвідкою близько півроку.
Герман також розповів, що виконавець "вбивства" Бабченка Олексій Цимбалюк був обраний для такої роботи саме контррозвідкою, оскільки був відомий своєю діяльністю в АТО. Однак Цибалюк, за словами Германа, священник і тому всі знали, що він одразу "побіжить до СБУ і все розкаже", бо ніколи не зможе вбити людину.
"Ми точно знали, що це буде інсценування – це все було відомо. Але для того, щоб взяти інформацію з російського джерела, нам потрібно було показати якусь імітацію роботи, щоб отримати довіру", – заявив Герман.
За його словами, після цього було надано список з 30 осіб, котрих потрібно було знищити на території України і "він одразу ж був переданий до контррозвідки".
Нагадаємо, суд заарештував Бориса Германа, підозрюваного в організації вбивства журналіста Аркадія Бабченка, на два місяці без права застави.
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