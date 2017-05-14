Підрив автомобіля ОБСЄ мав на меті не допустити введення миротворців на Донбас, - Порошенко

Президент Петро Порошенко заявив, що підрив автомобіля Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ мав на меті не допустити введення миротворців на Донбас.

На прес-конференції Президент визнав ескалацію ситуації на Донбасі, але виступив проти евакуації.

"Я не бачу необхідності організовувати примусову евакуацію. Чому? Якщо ми біжимо від обстрілів, то дальність озброєння, яке мають російські війська, системи залпового вогню "Торнадо", перевищують 130-140 км. Куди ж евакуювати?", - зазначив він.

"Я вважаю, ми повинні діяти з точністю до навпаки. Зупинити вогонь... Я б дуже хотів, щоб була підтримана моя ідея щодо введення миротворців. Вони ж злякалися: коли побачили, що ідея миротворців починає знаходити підтримку, був організований підрив машини Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, де загинув американський спостерігач-парамедик", - додав Порошенко.

"Тому впевнений в тому, що ми не будемо проводити ніяких примусових евакуацій. Потрібно забезпечити припинення вогню", - заявив Президент.

Нагадаємо, 23 квітня на окупованій частині Луганської області підірвався автомобіль спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Інцидент забрав життя одного спостерігача, ще двоє зараз у лікарні. Загинув громадянин США Джозеф Стоун і була контужена громадянка Німеччини Іва Гнелін. В ОБСЄ шоковані цією новиною і закликають покарати винних.