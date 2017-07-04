Підвищення мінімалки не вплинуло на загальне зростання цін, - Мінсоцполітики
"Ціни на споживчому ринку в березні поточного року порівняно з попереднім місяцем зросли на 1,8%, з початку року - на 3,9%. Березневий показник більший ніж у попередні місяці, однак очікуваний і в межах прогнозованих розрахунків", - інформує прес-служба Міністерства соціальної політики.
За даними Державної служби статистики, ключові причини загального зростання цін - сезонне зростання цін на хліб, м'ясну і молочну групи продовольства, а також зростання тарифів на електроенергію і збільшення акцизів на алкоголь і тютюн. Зазначається, що водночас знизились ціни на овочі (на 19,2%), істотно (на 7,3%) подешевшали яйця.
Мінсоцполітики зауважує, що ініціатива Кабміну щодо підвищення мінімальної заробітної плати, що набула чинності з 1 січня 2017 року, не має істотного впливу на зростання цін. Ба більше, дворазове збільшення мінімалки цілком відповідає сучасним економічним реаліям. Аналіз ринку праці показує, що роботодавці пропонують мінімальну зарплату тільки для 34% вакансій, по інших позиціях - зарплати вищі.
"На думку експертів, підвищення мінімальної заробітної плати стало кроком для детінізації відносин між роботодавцями та найманими працівниками. Держава змусила підприємців не тільки і не стільки збільшити зарплати, скільки легалізувати їх. Гроші, які сьогодні вихлюпуються в готівковий обіг у вигляді виплати зарплати, і так потрапляли в економіку, але через виплати в "конверті". Тобто, додатковий тиск готівки на ціни безпосередньо через підвищення мінімальної зарплати не створюється", - зазначили в міністерстві.
Нагадаємо, в Україні (без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) у березні 2017 року була зафіксована інфляція 1,8% в порівнянні з інфляцією 1% в лютому
Зазначимо, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні в 2017 році до 10%.
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