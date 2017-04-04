Світовий банк погіршив прогноз щодо інфляції в Україні
Про це в ході презентації нового економічного огляду і макроекономічного прогнозу для України розповіла економіст представництва СБ в Україні, Білорусі та Молдові Анастасія Головач, повідомляють "Українські новини".
"Підвищення мінімальної зарплати змусило нас погіршити прогноз щодо інфляції в цьому році до 10%", - сказала Головач.
Економіст підкреслила, що країні необхідно продовжувати реформи у фінансово-економічній сфері, щоб мінімізувати вплив блокади Донбасу.
За словами Головач, необхідно поліпшити бізнес-клімат і підвищити довіру інвесторів для залучення ресурсів.
Нагадаємо, що в Україні (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частині зони проведення Антитерористичної операції) у лютому 2017 року було зафіксовано інфляцію 1% в порівнянні з інфляцією 1,1% у січні 2017 року.
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