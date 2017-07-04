Інфляція в Україні в березні склала 1,8%

З початку 2017 року ціни на споживчому ринку зросли на 3,9%

В Україні (без урахування Криму, Севастополя та частини зони АТО) у березні 2017 року була зафіксована інфляція 1,8% в порівнянні з інфляцією 1% в лютому

Порівняно з березнем 2016 року ціни на споживчому ринку зросли на 15,1%, а з початку 2017 року - на 3,9%, - повідомляє Державна служба статистики (Держстат).

За даними Держстату, в березні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. На 1,2-5,3% подорожчали фрукти, цукор, сири, хліб, кисломолочна продукція, м'ясо та м'ясопродукти, сметана, масло.

Водночас суттєво (на 7,3%) подешевшали яйця. Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,3%, у т. ч. тютюнові вироби - на 2,2%, алкогольні напої - на 0,8%. Одяг і взуття подорожчали на 10,5%, зокрема, взуття - на 10,7%, одяг - на 10,3%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 5% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на електроенергію на 28,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% зумовлене в основному подорожчанням проїзду в залізничному транспорті на 3,4% та автомобільному на 2,2%. У сфері зв'язку ціни зросли на 2,5%, що пов'язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% та мобільного зв'язку на 4,7%.

Зазначимо, Світовий банк погіршив прогноз інфляції в Україні в 2017 році до 10%.