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Підвищення цін на газ — зобов’язання України, - Гройсман

Без підвищення цін на газ Україна не отримає міжнародних кредитів
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.
Підвищення цін на газ — зобов’язання України, - Гройсман Фото: unian.ua

"Ви знаєте, що є зобов’язання про те, що ціни на газ будуть зростати в умовах підвищення світових цін на газ. Я вже рік стримую цю ситуацію. Проте зараз питання стоїть про чергове підвищення", -  під час перебування з візитом на Волині, інформує "Інтерфакс-Україна".

На засіданні 22 серпня, Кабмін доручив виконувачці обов’язків міністра фінансів Оксані Маркаровій розпочати підготовку до отримання п’ятого траншу від МВФ. Зокрема, мова йде про процес підписання векселів на користь фонду, які необхідні для зарахування траншу.

13 серпня стало відомо, що місія МВФ працюватиме в Києві в період із 6 до 19 вересня "для обговорення останніх економічних подій і економічної політики".

Наразі співпраця з Міжнародним валютним фондом не відбувається через відсутність компромісу з ключових вимог фонду до України для отримання траншу. А саме, йдеться про зрівняння цін на газ для населення та для промисловості, а також про збалансування державного бюджету України так, щоб дефіцит не перевищував 2,5% від ВВП.

26 липня під час засідання Ради фінансової стабільності її члени наголосили на тому, що відсутність співпраці з МВФ є найбільшою загрозою фінансової стабільності України.

 

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23 08 2018 15:58
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