Підвищення цін на газ — зобов’язання України, - Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підвищення цін на газ для населення — це зобов’язання України, які вона визнає і має виконати.

"Ви знаєте, що є зобов’язання про те, що ціни на газ будуть зростати в умовах підвищення світових цін на газ. Я вже рік стримую цю ситуацію. Проте зараз питання стоїть про чергове підвищення", - під час перебування з візитом на Волині, інформує "Інтерфакс-Україна".

На засіданні 22 серпня, Кабмін доручив виконувачці обов’язків міністра фінансів Оксані Маркаровій розпочати підготовку до отримання п’ятого траншу від МВФ. Зокрема, мова йде про процес підписання векселів на користь фонду, які необхідні для зарахування траншу.