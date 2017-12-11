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Пірати відпустили викрадених з німецького судна поблизу Нігерії моряків

Умови, на яких пірати відпустили моряків, невідомі
Німецька судноплавна компанія Peter Döhle Schiffahrts-KG повідомила про звільнення шістьох своїх моряків, захоплених в полон піратами поблизу нігерійського узбережжя.
Пірати відпустили викрадених з німецького судна поблизу Нігерії моряків Фото: ННМ

"Моряки почуваються добре і вже повернулися до своїх сімей", – заявив речник Peter Döhle Schiffahrts-KG у неділю, 12 листопада, пише DW з посиланням на AP.

При цьому він не став уточнювати умови, на яких пірати відпустили моряків, та точну дату повернення.

Нагадаємо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.

Усього за дев'ять місяців поточного року в міжнародних водах був зафіксований 121 випадок піратства та озброєних пограбувань, повідомило Міжнародне морське бюро. У Бюро зазначають, що Гвінейська затока, де скоєно напад на німецький корабель, через дії піратів вважається особливо небезпечною.

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12 11 2017 23:00
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