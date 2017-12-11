Пірати відпустили викрадених з німецького судна поблизу Нігерії моряків
"Моряки почуваються добре і вже повернулися до своїх сімей", – заявив речник Peter Döhle Schiffahrts-KG у неділю, 12 листопада, пише DW з посиланням на AP.
При цьому він не став уточнювати умови, на яких пірати відпустили моряків, та точну дату повернення.
Нагадаємо, 21 жовтня пірати напали на контейнеровоз Demeter у Гвінейській затоці на південь від нігерійського міста Порт-Харкорт. Вони викрали шістьох членів екіпажу, включно з капітаном судна.
Усього за дев'ять місяців поточного року в міжнародних водах був зафіксований 121 випадок піратства та озброєних пограбувань, повідомило Міжнародне морське бюро. У Бюро зазначають, що Гвінейська затока, де скоєно напад на німецький корабель, через дії піратів вважається особливо небезпечною.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа