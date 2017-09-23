Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Піротехніки виявили вже 440 боєприпасів після вибухів на складі в Донецькій області

Роботи з обстеження території населеного пункту Новоянісоль завершили
Українські піротехніки виявили вже 440 вибухонебезпечних предметів навколо території військового складу боєприпасів у Донецькій області.
Піротехніки виявили вже 440 боєприпасів після вибухів на складі в Донецькій області Фото: dsns.gov.ua

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

"Завершено роботи з обстеження території населеного пункту Новоянісоль. Нині проводиться обстеження відкритої території за межами населеного пункту. Усього обстежено територію площею 23 га. Протягом 23.09.2017 року піротехнічними розрахунками ДСНС України виявлено та вилучено 440 вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до ліквідації надзвичайної ситуації всього залучили 248 осіб та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 70 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15:30 23 вересня піротехніки виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Нікольському районі Донецької області. Зокрема, в селі Новоянісоль виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.

Як повідомляв iPress.ua, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

23 09 2017 23:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Головний лікар з бойовим досвідом про реформування сільської медицини

Головний лікар з бойовим досвідом про реформування сільської медицини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.