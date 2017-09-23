Піротехніки виявили вже 440 боєприпасів після вибухів на складі в Донецькій області

Українські піротехніки виявили вже 440 вибухонебезпечних предметів навколо території військового складу боєприпасів у Донецькій області.

Про це повідомляє прес-центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області.

"Завершено роботи з обстеження території населеного пункту Новоянісоль. Нині проводиться обстеження відкритої території за межами населеного пункту. Усього обстежено територію площею 23 га. Протягом 23.09.2017 року піротехнічними розрахунками ДСНС України виявлено та вилучено 440 вибухонебезпечних предметів", – йдеться в повідомленні.

За даними відомства, до ліквідації надзвичайної ситуації всього залучили 248 осіб та 56 одиниць техніки, з них від ДСНС залучено 70 рятувальників та 20 одиниць техніки.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що станом на 15:30 23 вересня піротехніки виявили та вилучили 150 вибухонебезпечних предметів на місці ліквідації наслідків надзвичайної ситуації в Нікольському районі Донецької області. Зокрема, в селі Новоянісоль виявили та вилучили 8 вибухонебезпечних предметів та на відкритій території поблизу населеного пункту – 142 боєприпаси.

Як повідомляв iPress.ua, вдень 22 вересня на Донеччині під Маріуполем через пожежу у полі, а потім на території армійського складу вибухнули боєприпаси.