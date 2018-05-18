Після запуску "Північного потоку — 2" транзит газу через Україну може бути продовжено, – Путін

Також наголошується, що Росія готова до переговорів з українською стороною з цього питання

Транзит російського газу через територію Україну буде продовжено після запуску "Північного потоку — 2", якщо це буде економічно доцільно.

Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент РФ Володимир Путін, інформує російський "Інтерфакс".

"Хочу підкреслити: поставки будуть продовжені, якщо вони виявляться економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності", - зазначив Путін.

За інформацією Путіна, Росія завжди розглядала "Північний потік — 2" виключно як економічний проект, і Москва готова до переговорів з українською стороною з цього питання.

Водночас Ангела Меркель заявила, що після будівництва "Північного потоку — 2" роль України як транзитної країни має зберегтися.

"Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою роль і надати допомогу. Треба подумати над гарантіями для України зокрема", – наголосила Меркель.

Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що реалізацію проекту "Північний потік — 2" буде ускладнено без збереження транзиту газу в Європу через Україну.

Раніше президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку — 2", заявивши, що проект є економічно невиправданим. Він запропонував поставки газу через Україну.

Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезних збитків". До того ж, на думку українського президента, у газогону немає "економічно виправданої основи". А от транзит газу через Україну, за інформацією Порошенка, буде коштувати набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований".

"Північний потік — 2" — проект магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км, який є розширенням "Північного потоку". Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса проходить паралельно діючому магістральному газогону.

Раніше повідомлялось, що в Німеччині вже стартувало будівництво"Північного потоку-2" навіть попри те, що Газпром досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.