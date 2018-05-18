Після запуску "Північного потоку — 2" транзит газу через Україну може бути продовжено, – Путін
Про це під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель заявив президент РФ Володимир Путін, інформує російський "Інтерфакс".
"Хочу підкреслити: поставки будуть продовжені, якщо вони виявляться економічно обґрунтованими і доцільними для учасників економічної діяльності", - зазначив Путін.
За інформацією Путіна, Росія завжди розглядала "Північний потік — 2" виключно як економічний проект, і Москва готова до переговорів з українською стороною з цього питання.
Водночас Ангела Меркель заявила, що після будівництва "Північного потоку — 2" роль України як транзитної країни має зберегтися.
"Це має стратегічне значення, і Німеччина готова зіграти свою роль і надати допомогу. Треба подумати над гарантіями для України зокрема", – наголосила Меркель.
Нагадаємо, глава МЗС Німеччини Зігмар Габріель заявив, що реалізацію проекту "Північний потік — 2" буде ускладнено без збереження транзиту газу в Європу через Україну.
Раніше президент України Петро Порошенко запропонував Німеччині альтернативу "Північному потоку — 2", заявивши, що проект є економічно невиправданим. Він запропонував поставки газу через Україну.
Порошенко назвав РФ "вкрай ненадійним партнером", а також висловив думку, що реалізація проекту призведе до економічної та енергетичної блокади України, що завдасть їй "величезних збитків". До того ж, на думку українського президента, у газогону немає "економічно виправданої основи". А от транзит газу через Україну, за інформацією Порошенка, буде коштувати набагато дешевше і може бути легко і вигідно модернізований".
"Північний потік — 2" — проект магістрального газогону з Росії в Німеччину через Балтійське море довжиною понад 1200 км, який є розширенням "Північного потоку". Проект "Північний потік" передбачає будівництво і роботу двох ниток газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини. Його траса проходить паралельно діючому магістральному газогону.
Раніше повідомлялось, що в Німеччині вже стартувало будівництво"Північного потоку-2" навіть попри те, що Газпром досі не отримав дозволів від усіх країн, через які планують прокласти газопровід.
Нагадаємо, що компанія Nord Stream 2 AG отримала дозвіл на будівництво й експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій виключній економічній зоні.
Також Фінляндія дозволила будівництво газопроводу "Північний потік-2" у своїх економічних зонах.
Раніше в Німеччині заявляли, що Росія має гарантувати Україні обсяги транзиту газу після закінчення контракту у 2019 році.
Також Європейський суд відхилив позов Нафтогазу про недопуск Газпрому до європейської ГТС.
Президент України Петро Порошенко назвав прихильників будівництва нового російського газопроводу "спільниками РФ". Також Порошенко заявив, що "Північний потік-2" монополізує постачання газу до ЄС із боку Росії
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