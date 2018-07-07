Південно-Західна залізниця витратила 20 мільйонів гривень на неякісні запчастини, – СБУ

Служба безпеки України стверджує про факт розтрати посадовими особами регіональної філії "Південно-Західна залізниця" 20 мільйонів гривень під час закупівлі запчастин для рухомого складу.

Як зазначають у СБУ, правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості.

"За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об'єктах критичної інфраструктури. Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", – повідомляють у Службі безпеки.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" занепокоєні несанкціонованим втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, навмисним пошкодженням і розкраданням техніки та залізничної інфраструктури.