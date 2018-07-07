Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Південно-Західна залізниця витратила 20 мільйонів гривень на неякісні запчастини, – СБУ

Трьом фігурантам повідомили про підозру
Служба безпеки України стверджує про факт розтрати посадовими особами регіональної філії "Південно-Західна залізниця" 20 мільйонів гривень під час закупівлі запчастин для рухомого складу.
Південно-Західна залізниця витратила 20 мільйонів гривень на неякісні запчастини, – СБУ Фото: unian.ua

Як зазначають у СБУ, правоохоронці встановили, що чиновники закупили за завищеною вартістю комплектуючі до електровозів та прийняли на баланс запчастини, які згідно з експертними дослідженнями за своїм складом не відповідають державним стандартам якості.

"За висновками фахівців, використання неякісних запасних частин могло призвести до передчасного виходу їх з ладу та спричинити людські жертви, завдати багатомільйонні збитки на об'єктах критичної інфраструктури. Вся продукція вилучена, на неї накладено арешт. Наразі трьом фігурантам кримінального провадження повідомлено про підозру в скоєнні правопорушень за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України", – повідомляють у Службі безпеки.

Нагадаємо, в "Укрзалізниці" занепокоєні несанкціонованим втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту, навмисним пошкодженням і розкраданням техніки та залізничної інфраструктури.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 07 2018 21:55
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.