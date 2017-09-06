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Півсотні українських військовослужбовців додатково пройдуть лікування у Литві

У країні вже пройшли реабілітацію понад 150 військових
Ще 50 українських військовослужбовців-учасників АТО пройдуть лікування та реабілітацію в Литві.
Півсотні українських військовослужбовців додатково пройдуть лікування у Литві Фото: president.gov.ua

Такої домовленості було досягнуто під час переговорів Президента Петра Порошенка з литовською колегою Далею Грибаускайте, повідомляє сайт глави держави.

"Додатково 50 українських воїнів пані президентом запрошені в Литву, де вони отримають якісну і сучасну допомогу", - зазначив Порошенко.

Грибаускайте запевнила, що Литва готова і надалі приймати на лікування і реабілітацію українських військовослужбовців.

Починаючи з липня 2014-го до червня 2017-го Литва надала допомогу в реабілітації та лікуванні 155 військовослужбовцям України, які були поранені під час бойових дій у зоні АТО. За період із січня по червень 2017 року медичну реабілітацію отримали 28 учасників АТО, 26 із них уже повернулися в Україну. Зараз у Військовому реабілітаційному центрі Збройних Сил Литви проходять реабілітацію двоє учасників АТО.

Нагадаємо, що президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії.

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09 06 2017 19:57
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