Півсотні українських військовослужбовців додатково пройдуть лікування у Литві
Такої домовленості було досягнуто під час переговорів Президента Петра Порошенка з литовською колегою Далею Грибаускайте, повідомляє сайт глави держави.
"Додатково 50 українських воїнів пані президентом запрошені в Литву, де вони отримають якісну і сучасну допомогу", - зазначив Порошенко.
Грибаускайте запевнила, що Литва готова і надалі приймати на лікування і реабілітацію українських військовослужбовців.
Починаючи з липня 2014-го до червня 2017-го Литва надала допомогу в реабілітації та лікуванні 155 військовослужбовцям України, які були поранені під час бойових дій у зоні АТО. За період із січня по червень 2017 року медичну реабілітацію отримали 28 учасників АТО, 26 із них уже повернулися в Україну. Зараз у Військовому реабілітаційному центрі Збройних Сил Литви проходять реабілітацію двоє учасників АТО.
Нагадаємо, що президент Литви Даля Грибаускайте не бачить жодних підстав для послаблення європейських санкцій проти Росії.
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