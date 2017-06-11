"План Маршалла" для України передбачає виділення 50 млрд євро протягом десяти років

Литовські політики представили в Сеймі країни послам країн-учасниць Програми Східного партнерства план допомоги Україні (так званий план Маршалла).

Як повідомляє Delfi, з 2018 року протягом десяти років політики пропонують виділити Україні 50 млрд євро для заохочення малого і середнього бізнесу.

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс наголосив на необхідності якнайшвидшого надання допомоги Україні.

"Нам дуже важливо, щоб допомога, яка потрапляє в Україну, була ефективною, щоб донори охоче виділяли для цього кошти, щоб їх не лякали прояви бюрократії і корупції, які ще є. Одночасно ми бачимо, що час не є нашим союзником, адже люди втомилися від війни, від бюрократії, від митарств", - сказав глава МЗС Литви.

Він також вважає, що "план Маршалла" варто називати "Європейським планом".

"Ми вже не називаємо цей план" Планом Маршалла ", оскільки є асоціації з іншим планом в інший час і з інших причин ... Але, ми називаємо це" Європейський план "для України", - сказав Лінас Антанас Лінкявічюс.

Нагадаємо, єврокомісар Йоганнес Ган має в розпорядженні проект "плану Маршалла", але вважає, що Єврокомісія вже зараз має необхідні інструменти для його виконання. Йоганнес Ган не став чітко прогнозувати, чи буде затверджений цей документ, однак скептично оцінив потребу в його схваленні.

"Зараз всі і всюди говорять про "плани Маршала", можна говорити, що є "інфляція планів Маршалла" – є плани для Африки, для України, ще для когось".

Комісар також вважає, що для залучення інвестицій потрібен не план, а зміна бізнес-клімату.

План про довгострокову підтримку України був офіційно підтриманий Європейською народною партією 31 березня 2017 року. План передбачає фінансову підтримку реформ на суму $ 4-5 млрд на рік. Ініціатива передбачає інвестиції в реальний сектор економіки України, а також підтримку реформ, спрямованих на економічне зростання України, створення нових інструментів фінансування інвестицій, а також підтримку малого та середнього підприємництва.