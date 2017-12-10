Поблизу Каїра виявили обеліск віком чотири тисячі років

Спільна франко-швейцарська археологічна експедиція знайшла близько некрополя Саккара фрагмент обеліска з граніту часів Стародавнього царства.

Виявлений фрагмент - висотою близько 2,5 метрів. На думку вчених, приблизно така ж частина обеліска знаходиться під землею, пише The History Blog.

Обеліск був виконаний з масивної брили червоного граніту. Канавка навколо верхньої частини обеліска вказує на те, що він був спочатку покритий мідними пластинами або золотою фольгою, щоб відображати сонце і яскраво світити протягом дня. Це - найбільший відомий обеліск епохи Стародавнього царства.

Напис на одній стороні обеліска вказує, що він був присвячений представнику Шостої династії, Анхнесмеріре II, родичці кількох фараонів, матері фараона Пепі II з Шостої династії. Вона жила в середині 23 століття до нашої ери.

"У правителів Шостої династії, як правило, було два невеликих обеліска біля входу в їх похоронний храм, але цей обеліск був знайдений трохи далі від входу в могильний комплекс Анхнесмеріре II", - сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини. На його думку, обеліск був викрадений каменотесами через кілька століть після установки.

Нагадаємо, що в жовтні 2017 року турецькі археологи повідомили, що ймовірно знайшли місце поховання Миколи Чудотворця.