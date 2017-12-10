Поблизу Каїра виявили обеліск віком чотири тисячі років
Виявлений фрагмент - висотою близько 2,5 метрів. На думку вчених, приблизно така ж частина обеліска знаходиться під землею, пише The History Blog.
Обеліск був виконаний з масивної брили червоного граніту. Канавка навколо верхньої частини обеліска вказує на те, що він був спочатку покритий мідними пластинами або золотою фольгою, щоб відображати сонце і яскраво світити протягом дня. Це - найбільший відомий обеліск епохи Стародавнього царства.
Напис на одній стороні обеліска вказує, що він був присвячений представнику Шостої династії, Анхнесмеріре II, родичці кількох фараонів, матері фараона Пепі II з Шостої династії. Вона жила в середині 23 століття до нашої ери.
"У правителів Шостої династії, як правило, було два невеликих обеліска біля входу в їх похоронний храм, але цей обеліск був знайдений трохи далі від входу в могильний комплекс Анхнесмеріре II", - сказав Мостафа Вазирі, генеральний секретар єгипетської Вищої ради у справах старовини. На його думку, обеліск був викрадений каменотесами через кілька століть після установки.
Нагадаємо, що в жовтні 2017 року турецькі археологи повідомили, що ймовірно знайшли місце поховання Миколи Чудотворця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа