Поліцейський побив кийком пасажира київського метро, – ВІДЕО

Співробітник поліції побив кийком пасажира київського метро на станції "Контрактова площа". Прокуратура почала розслідування.

Київська місцева прокуратура № 7 розпочала кримінальне провадження за фактом можливих неправомірних дій з боку столичного поліцейського у зв'язку із інцидентом, який стався 8 липня на станції метро "Контрактова площа".

"За попередніми даними, 23-річний співробітник управління поліції в метрополітені ГУНП в м. Києві, перебуваючи на службі, без явної необхідності застосував відносно громадянина, який в цей час перебував на пероні вказаної станції, заходи фізичного впливу та спецзасоби. Дії поліцейського на камеру телефону зняв випадковий свідок", – розповіли у прес-службі прокуратури Києва.

До ЄРДР внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень). Одночасно керівництво столичного главку поліції ініціювало проведення службової перевірки щодо зазначеного працівника, результати якої обіцяють долучити до матеріалів кримінального провадження.

"Досудове розслідування триває, проводяться необхідні першочергові слідчі (розшукові) дії з метою об'єктивного з'ясування всіх обставин події", – наголосили у прокуратурі.

За словами автора відео, причиною побиття став перетин чоловіком жовтої лінії.

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через знущання харківських поліцейських над чоловіком у відділенні на станції "Харків-Пасажирський". Двох старших сержантів і капрала, які брали участь у знущаннях, звільнили.