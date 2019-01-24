Поліція не підтверджує, що замерзлу на смерть на Житомирщині студентку висадили з маршрутки "Станом на 16.45 встановлено, що інформацію про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу"

У поліції Житомирської області заявили, що інформація про те, що замерзлу на смерть 20-річну студентку висадили з маршрутки, не підтверджується.

Фото: Олевськ.zt.ua

"Станом на 16.45 встановлено, що інформацію про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу. За їхніми словами, дівчина вийшла з салону у момент, коли водій допомагав іншим пасажирам розміщати сумки у багажному відділені автобуса. Перевірка усіх обставин загибелі дівчини триває", - йдеться у повідомленні поліції. Нагадаємо, що в автобусі у дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села.

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