Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Поліція не підтверджує, що замерзлу на смерть на Житомирщині студентку висадили з маршрутки

"Станом на 16.45 встановлено, що інформацію про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу"
У поліції Житомирської області заявили, що інформація про те, що замерзлу на смерть 20-річну студентку висадили з маршрутки, не підтверджується.
Поліція не підтверджує, що замерзлу на смерть на Житомирщині студентку висадили з маршрутки Фото: Олевськ.zt.ua

"Станом на 16.45 встановлено, що інформацію про можливий конфлікт між нею та водієм не підтверджує жоден із пасажирів того рейсу. За їхніми словами, дівчина вийшла з салону у момент, коли водій допомагав іншим пасажирам розміщати сумки у багажному відділені автобуса. Перевірка усіх обставин загибелі дівчини триває", - йдеться у повідомленні поліції.

Нагадаємо, що в автобусі у дівчини не виявилось грошей на квиток вартістю у 25 гривень. Тоді кондуктор вирішив висадити її на зупинці у двох кілометрах від села.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 01 2019 20:22
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

Перший англомовний театр для ветеранів і волонтерів АТО від засновників школи English Аmong Рeople

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.