Поліція оголосила підозри за двома статтями власнику авто, що вибухнуло у Києві

Власнику автомобіля, у якому вибухнула граната, оголосили підозру у вчиненні кримінальних правопорушень за двома статтями.

"На цей час чоловіка затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу та за погодженням із процесуальним керівником оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтею 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та статтею 128 (Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до семи років позбавлення волі", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції Києва Андрій Крищенко.

Слідчі підготували клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Найближчим часом суд його розгляне.

"Окрім того, у кримінальних провадження призначено ряд криміналістичних експертиз, за висновками яких та після детального допиту постраждалих дітей можлива перекваліфікація на більш тяжкий злочин", - додав начальник столичної поліції.

Чоловікові загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, внаслідок вибуху автомобіля у Святошинському районі Києва четверо дітей дістали поранення та госпіталізовані, двоє з них – у важкому стані.

Як з'ясувала поліція, діти вирішили погратися в автомобілі, для чого залізли у салон авто. Там вони знайшли предмет, який вибухнув.

Увечері 14 червня повідомлялося, що одна дитина перебуває у комі. Стан інших трьох дітей — стабільний.