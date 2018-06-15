Поліція: підозрюваних у розгонах таборів ромів у Києві поки що немає

"Ми з'ясовуємо мотиви всіх, хто брав участь у цих акціях"

На цей момент підозрюваних у розгонах таборів ромів у Києві не встановлено.

Про це повідомив на брифінгу начальник Головного управління Національної поліції Андрій Крищенко, пише LB.ua.

За його словами, поліція продовжує розслідувати кримінальні провадження, відкриті за фактами знесення наметових таборів ромів на Лисій горі і в парку біля метро "Академмістечко".

"Підозру ще нікому не вручено, триває розслідування ... Проведено велику кількість допитів, ми з'ясовуємо мотиви всіх, хто брав участь у цих акціях", - повідомив Крищенко.

Він також зазначив, що в справі про знесення наметового містечка ромів біля "Академмістечка" немає потерпілих.

Нагадаємо, що 21 квітня на Лисій горі в Києві розгромили табір ромів. Після оприлюднення відеозапису цієї події, поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії) і ч. 2 ст. 296 (хуліганство).

На записах видно, як група молодих людей, деякі з яких у балаклавах, біжить за циганами, кидає в їхній бік камені і розпилює сльозогінний газ.

Голова МВС Арсен Аваков назвав напад "середньовічним варварством". З вимогою розслідувати ситуацію до української влади також зверталася Міжнародна правозахисна організація Amnesty International.

7 червня "Національні дружини" виселили табір ромів, який поселився на вулиці Палладіна. Знімаючи все на відео, вони розбили тимчасові споруди, перешкоджаючи працівникам парку і лісового господарства розчищати територію. Поліція порушила справу за статтею "хуліганство".