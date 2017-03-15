Поліція просить ГПУ дати оцінку діям нардепа Парасюка під Слов’янськом

Поліція Донеччини просить Генпрокуратуру оцінити дії народного депутата Володимира Парасюка, "під керівництвом якого було здійснено напад на співробітників поліції у Слов’янську"

Про це повідомляє речниця поліції Донецької області Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook.

"У результаті нападу групи озброєних осіб на чолі з народним депутатом, які здійснили силовий прорив крізь блокпост в обхід законних процедур перевірки, постраждали 7 співробітників поліції, які отримали травми різного ступеню тяжкості", – написала Шиман.

Тим часом помічниця Володимира Парасюка Ірина Голуб заявляє на своїй сторінці у Facebook, що поліція на блокпосту у Слов’янську побила активістів, а поліція у Краматорську стріляла по них і затримала.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління Нацполиции в Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що у бійці народний депутат почав наносити удари по співробітникам поліції і намагався вирвати зброю у поліцейських.

Раніше в поліції Донецькій області заявили, що близько 19:00 14 березня на блокпосту біля Слов'янська виник конфлікт через відмову групи з більш ніж 35 озброєних осіб проходити стандартну перевірку.