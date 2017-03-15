Поліція просить ГПУ дати оцінку діям нардепа Парасюка під Слов’янськом
Про це повідомляє речниця поліції Донецької області Наталія Шиман на своїй сторінці у Facebook.
"У результаті нападу групи озброєних осіб на чолі з народним депутатом, які здійснили силовий прорив крізь блокпост в обхід законних процедур перевірки, постраждали 7 співробітників поліції, які отримали травми різного ступеню тяжкості", – написала Шиман.
Тим часом помічниця Володимира Парасюка Ірина Голуб заявляє на своїй сторінці у Facebook, що поліція на блокпосту у Слов’янську побила активістів, а поліція у Краматорську стріляла по них і затримала.
Нагадаємо, раніше начальник Головного управління Нацполиции в Донецькій області В'ячеслав Аброськін заявив, що у бійці народний депутат почав наносити удари по співробітникам поліції і намагався вирвати зброю у поліцейських.
Раніше в поліції Донецькій області заявили, що близько 19:00 14 березня на блокпосту біля Слов'янська виник конфлікт через відмову групи з більш ніж 35 озброєних осіб проходити стандартну перевірку.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків