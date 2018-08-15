Поліція розсекретила записи злочинної схеми глави РДА на Закарпатті через "втручання" Москаля

Керівництво Закарпатської обласної держадміністрації намагається завадити об’єктивному розслідуванню корупційних схем у Виноградівській райдержадміністрації і чинить тиск на чиновницю, яка на них поскаржилася.

Про це заявляє департамент захисту економіки Національної поліції, оприлюднюючи приховані записи на доказ вимагання та отримання неправомірної вигоди головою Виноградівської РДА Михайлом Русанюком.

Негласні слідчі дії здійснювали з дозволу суду в межах розслідування, розпочатого 5 липня. Фрагменти розсекречених матеріалів оприлюднено з дозволу Генпрокуратури з огляду на дії ОДА.

За даними поліції, голова Виноградівської РДА налагодив "корупційну "схему" укладення договорів на постачання товарів, виконання робіт та послуг за бюджетні кошти та подальше безперешкодне їх перерахування" – і негласні слідчі дії дозволили зібрати докази.

Так, зафіксовано вимагання Русанюком 25 тисяч гривень та отримання 23 липня від приватного підприємця частини суми за укладення договору на 87 тисяч гривень на постачання планшетів для інклюзивної освіти. 12,5 тисяч гривень голова РДА "отримав у власному автомобілі, де за його вимогою їх поклали до підлокітника".

Також зафіксовано вимагання 28 тисяч гривень та отримання 26 липня 14 тисяч гривен за укладення договорів на постачання будматеріалів до закладів освіти (сума за договорами – 139 тисяч гривень). Для отримання частини хабара чиновник попросив водія відкрити автомобіль і прийняти "документи".

2 серпня зафіксовано вимагання головою РДА 16 тисяч гривень та отримання 8 тисяч гривень із них за договір на постачання фарб до районних закладів освіти (сума за договором – 80 тисяч гривень). Ці гроші він попросив покласти на заднє сидіння свого авто.

Після цього очільника РДА затримали біля його машини, з якої вилучили 8 тисяч гривень.

Під час обшуків фігурант особисто видав купюру в 500 гривень, а з підлокітника його авто вилучили ще 2 500 гривень, які той отримав напередодні. Голові РДА повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 ККУ, його взяли під цілодобовий домашній арешт.

Як заявляє поліція, наступного дня після затримання керівництво ОДА телефонувало першому заступнику Русанюка і давало вказівки – так звільнили начальника управління освіти, молоді та спорту під приводом "невідповідності займаній посаді протягом строку випробування".

Із боку керівництва Закарпатської ОДА чинять психологічний тиск на керівника управління освіти, молоді та спорту, яка "не погодилася з принципами роботи осіб, що очолюють дану інституцію, не погодилася працювати за встановленими "правилами" та звернулася до поліції із заявою про існування корупційних "схем".

Зокрема, у ЗМІ розповсюджують "недостовірну інформацію щодо заявника та дій працівників управління захисту економіки в Закарпатській області", заявляє поліція.

"Такими діями керівництво Закарпатської ОДА намагається завадити об’єктивному розслідуванню у даній справі", – вважають правоохоронці.

"Відповідає за запобігання корупції у структурі ОДА її очільник (Геннадій Москаль, -ред.), але замість того, щоб протидіяти корупційним "схемам", які існують у структурних підрозділах, та сприяти правоохоронцям у їх викритті та притягненні винних до відповідальності, посадові особи навпаки намагаються їх приховати, виправдовуючи протиправні дії своїх підлеглих", – додають вони.