Поліція Рима розігнала багаторічний табір ромів

Поліція Італії вранці в суботу, 28 липня, виселила з Рима багаторічний табір ромів, в якому проживали близько 300 осіб.

Операцію з розгону табору River Village провели, незважаючи на протести і стоп-накази Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє ВВС.

Мерія міста Рима своєю чергою стверджує, що табір загрожував здоров'ю оточуючих. Нараі невідомо, чи забезпечить влада Італії альтернативним житлом виселенців.



Фото: EPAUPG

У Римі налічується близько 130 тисяч осіб ромської національності, які живуть у злиднях переважно в нелегальних таборах на околицях міста, зазначається у матеріалі.

Нагадаємо, італійські поліцейські виселили сім'ї ромів з табору в Римі, незважаючи на протести та рішення про заборону від Європейського суду з прав людини.