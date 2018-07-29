CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Італії вранці в суботу, 28 липня, виселила з Рима багаторічний табір ромів, в якому проживали близько 300 осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Поліція Рима розігнала багаторічний табір ромів
Мерія міста Рима своєю чергою стверджує, що табір загрожував здоров'ю оточуючих
Фото: ВВС
Операцію з розгону табору River Village провели, незважаючи на протести і стоп-накази Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), повідомляє ВВС.
Мерія міста Рима своєю чергою стверджує, що табір загрожував здоров'ю оточуючих. Нараі невідомо, чи забезпечить влада Італії альтернативним житлом виселенців.
Фото: EPAUPG
У Римі налічується близько 130 тисяч осіб ромської національності, які живуть у злиднях переважно в нелегальних таборах на околицях міста, зазначається у матеріалі.
Нагадаємо, італійські поліцейські виселили сім'ї ромів з табору в Римі, незважаючи на протести та рішення про заборону від Європейського суду з прав людини.
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