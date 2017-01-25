Поліція упіймала банду викрадачів автівок у чиновників, - Аваков

Національна поліція викрила злочинне угруповання – "монополіста" у сфері викрадення авто в Україні.

"Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції, за сприянням СБУ та Генпрокуратури, викрив злочинну схему, за якою в країні декілька років діяло стійке ієрархічне об’єднання, яке спеціалізувалось на викраденнях дорогих автомобілів із подальшим поверненням за винагороду. За наявною у слідства на даний момент інформацією, угруповання "працювало" у Києві, Львові, Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківській та Рівненській областях", - написав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на своїй сторінці у Facebook.

При цьому Аваков підкреслив, що лише у 2016 році і лише у Києві цією "фірмою" було повернуто за винагороду власникам 67 авто, викрадених іншими злочинними угрупованнями.

За словами Авакова, правоохоронці затримали п’ятьох ключових фігурантів. "Герою та його подільникам оголошено у вчиненні правопорушень, передбачених ст. 255 (Створення злочинної організації), 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом), 190 (Шахрайство), 263 (Незаконне поводження зі зброєю) та 309 (Незаконне зберігання наркотичних засобів без мети збуту) КК України", - повідомив він.

Правоохоронці провели 48 санкціонованих обшуків. Як зазначив Аваков, під час цих заходів виявлено та долучено до матеріалів справи 8 елітних автомобілів, на яких пересувалися фігуранти, 1 нещодавно викрадений "Мерседес", десятки коштовних годинників, готівкові кошти та цінності, здобуті злочинним шляхом, пристрої для зчитування сигналу з електронного ключа автомобілів, кілька десятків мобільних телефонів, наркотичні речовини та зброю. Накладено арешти на майно затриманих, з метою подальшого задоволення цивільних позовних заяв потерпілих.

За інформацією Авакова, "засновником" афери виявився киянин 1979 року народження, колишній курсант Академії внутрішніх справ України, виключений з ВНЗ за вживання наркотичних речовин.

"Він був учасником злочинних угруповань, які займалися розбоями, грабежами та рекетом. У кримінальному світі фігурант відомий на прізвиська "Карп", "Псіх" та "Жид", а у службових правоохоронних базах проходить за вчинення злочинів майнового характеру, незаконне поводження зі зброєю та зберігання наркотиків. Маючи з підліткового віку кримінальний досвід та однокурсників, які зайняли посади у різних правоохоронних структурах країни, організатор банди викрадачів налагодив зв’язки по обидва боки закону", - зауважив міністр.

Рівноправним поплічником "героя", за словами Авакова, став колишній співробітник кримінального блоку Голосіївського райуправління міліції Києва, який займався розкриттям злочинів, пов’язаних з незаконним заволодінням автотранспорту.

"Коло вдячних прихильників "благодійника" "Карпа" поширювалося серед діячів культури, спорту, підприємців, політиків, різного рангу посадовців та, навіть, серед кримінальних авторитетів. У яких, до речі, він за тією ж схемою цупив автомобілі та "розводив" на валютний куш. До нього звертались, його рекомендували знайомим, брали за хрещеного батька своїм дітям, запрошували як дорого гостя. Слава афериста зростала, а разом з нею збільшувалась кількість його потенційних "жертв", - зазначив Аваков.

Поряд з цим Аваков підкреслив, що за період діяльності злочинна організація стала практично "монополістом" у своєму роді, керуючи 99% незаконних заволодінь у масштабі України.

"Конкуренції не могли витримати навіть ОЗУ, очолювані чистим криміналітетом. Адже для так званих "блатних" "Карп" працював начебто під прикриттям правоохоронців, а для останніх - під керівництвом криміналу. Насправді - сам по собі", - пояснив він.

За словами Авакова, банда викрадачів, налагодивши тісні зв’язки у судовій структурі, СБУ, серед діючих працівників поліції і відчуваючи свою безкарність, настільки ввійшла в раж, що почала викрадати автомобілі у навіть у державних посадовців, серед яких: народні обранці та чиновники з Апарату президента України.

Як повідомляв iPress.ua, працівник однієї з львівських автомийок викрав автомобіль клієнта, поцупивши перед цим з каси 10 тисяч гривень.