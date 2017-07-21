Поліція затримала активістку, яка оголила груди на зустрічі Порошенка з Лукашенком

Активістка руху FEMEN, яка спробувала провести акцію під час підписання українсько-білоруських міжурядових документів в Адміністрації Президента України в присутності глав держав, затримана.

"Вона затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, зараз перебуває в Печерському райуправлінні. Наразі вирішується питання про повідомлення її про підозру в хуліганстві", - заявили в головному управлінні Національної поліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Активістка пройшла в будівлю, показавши фальшиве посвідчення журналіста, інформує сайт Деловой столицы.

"Одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица". ПрАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення вказаній особі ніколи не видавалося і посвідчення під цим номером належить нашому штатному співробітникові", - сказано в повідомленні.



Фото: dsnews.ua

Крім того, згідно з інформацією, посвідчення видавничої групи мають інший вигляд - вони є пластиковими, а не ламінованими.

Посвідчення під номером 090 було видано заступнику головного редактора видань "Деловая столица" і "Власть денег" Ользі Сантарович, а не Анджеліні Діаш де Кінташ, як зазначено в підробленому документі.



Фото: dsnews.ua

З приводу використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.

У FEMEN встигли висловити свою позицію щодо акції, що відбулася під час прес-конференції.

"Сотні українців загинули і продовжують гинути за демократію і свободу України, але сьогодні на офіційному рівні в нашій країні приймають людину, яка в своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення", - заявили у FEMEN.

Нагадаємо, що невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною за участю президентів Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.

Згодом журналістам стала відома особа активістки Femen, яка показала груди на офіційній зустрічі президентів Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.