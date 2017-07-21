Поліція затримала активістку, яка оголила груди на зустрічі Порошенка з Лукашенком
"Вона затримана в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу, зараз перебуває в Печерському райуправлінні. Наразі вирішується питання про повідомлення її про підозру в хуліганстві", - заявили в головному управлінні Національної поліції, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Активістка пройшла в будівлю, показавши фальшиве посвідчення журналіста, інформує сайт Деловой столицы.
"Одна з нібито журналісток прийшла за фальшивим посвідченням видавничої групи "Картель", до складу якої входить "Деловая столица". ПрАТ "Картель" повідомляє, що посвідчення вказаній особі ніколи не видавалося і посвідчення під цим номером належить нашому штатному співробітникові", - сказано в повідомленні.
Фото: dsnews.ua
Крім того, згідно з інформацією, посвідчення видавничої групи мають інший вигляд - вони є пластиковими, а не ламінованими.
Посвідчення під номером 090 було видано заступнику головного редактора видань "Деловая столица" і "Власть денег" Ользі Сантарович, а не Анджеліні Діаш де Кінташ, як зазначено в підробленому документі.
Фото: dsnews.ua
З приводу використання фальшивого посвідчення видавничої групи "Картель" було написано заяву в Нацполіцію.
У FEMEN встигли висловити свою позицію щодо акції, що відбулася під час прес-конференції.
"Сотні українців загинули і продовжують гинути за демократію і свободу України, але сьогодні на офіційному рівні в нашій країні приймають людину, яка в своїй країні вбиває, викрадає людей і пригнічує всіляке інакомислення", - заявили у FEMEN.
Нагадаємо, що невідома жінка оголила свої груди на церемонії підписання офіційних документів між Білоруссю і Україною за участю президентів Олександра Лукашенка і Петра Порошенка.
Згодом журналістам стала відома особа активістки Femen, яка показала груди на офіційній зустрічі президентів Петра Порошенка і Олександра Лукашенка.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків